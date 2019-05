Tập đoàn bảo hiểm thay đổi khẩu hiệu thể hiện cam kết mạnh mẽ và táo bạo hơn trong chiến lược kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Trong buổi họp báo vừa diễn ra tại TP HCM, ông Clive Baker - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam khẳng định hãng bảo hiểm đang có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Sau 20 năm hoạt động, câu khẩu hiệu quen thuộc "Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" sẽ thay bằng "Lắng nghe. Thấu hiểu. Hành động" nhằm nhấn mạnh yếu tố chú trọng thực thi xuất sắc các chiến lược, nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy nền tảng số và gia tăng tỷ lệ người Việt tiếp cận bảo hiểm nhân thọ.

Ông Clive Baker - Tổng giám đốc Prudential chia sẻ kết quả kinh doanh tại họp báo diễn ra vào tháng 4.

"Việc thay khẩu hiệu không có nghĩa trước nay chúng tôi chưa từng hành động, mà nó hàm chứa tính cam kết mạnh mẽ hơn và táo bạo hơn trong chiến lược của công ty", ông Baker cho biết.

Cụ thể, hãng sẽ lần lượt công bố chiến dịch "We Do - Chúng tôi là những người sống hành động", với hàng loạt hoạt động thực thi sứ mệnh chăm sóc, nâng cao sức khỏe người Việt (Do Health), triển khai các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ cuộc sống toàn diện (Do Life), thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội (Do Good) và thúc đẩy các giải pháp công nghệ (Do Innovation). Đây đều là những mảng hoạt động được đầu tư tích cực trong suốt 20 năm Prudential hoạt động tại Việt Nam.

Riêng trong mảng công nghệ vốn đang rất sôi nổi trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, Prudential Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ mạnh mẽ trong cả mảng vận hành nội bộ và mảng trải nghiệm khách hàng.

Tại thị trường châu Á, tập đoàn đã có những sáng kiến đột phá giúp nâng cao trải nghiệm, đưa sản phẩm đến gần với khách hàng hơn. Ví dụ, Prudential Thái Lan đang sử dụng ứng dụng di động để bước đầu thẩm định sức khỏe của người dùng thông qua ảnh chụp selfie và một số thông tin cơ bản như tuổi tác, giới tính, chiều cao, cân nặng. Tại Malaysia, hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đang hỗ trợ khách hàng của Prudential theo dõi thể trạng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

"Tại Việt Nam chúng tôi sẽ lần lượt thừa hưởng và áp dụng những thành tựu này nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và giúp người dùng tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn", ông Baker nói.

Bà Tô Thùy Trang - Phó tổng giám đốc Tiếp thị và Trải nghiệm khách hàng của Prudential Việt Nam cho rằng yêu cầu nâng cao trải nghiệm khách hàng đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy tổ chức và cả thói quen của người dùng.

Bà Tô Thùy Trang - tân Phó tổng giám đốc Tiếp thị và Trải nghiệm khách hàng.

Nhằm đơn giản hóa quy trình mua bán và tiếp cận sản phẩm bảo hiểm vốn rất phức tạp, Prudential đang và sẽ đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến. Thay vì mất 20 ngày kể từ khi thẩm định, khám sức khỏe, thanh toán đến khi nhận hợp đồng, hiện một số tập khách hàng đã có thể nộp hồ sơ trực tuyến và chỉ mất 20 phút. Bản hợp đồng cũng được gửi qua email, tiết kiệm thời gian và dễ dàng lưu trữ so với tập hồ sơ dày 20 trang.

Khi khách hàng có yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, tập đoàn triển khai ứng dụng trên mạng xã hội Zalo giúp giải quyết nhanh hồ sơ của người dùng. Hiện có 30% hồ sơ của khách hàng nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm qua kênh này và khách hàng sẽ nhận được thông tin về tình trạng giải quyết hồ sơ, về quyết định của công ty thông qua kênh Zalo. Mục tiêu của doanh nghiệp là tăng tỷ lệ này 30% lên 70-80% trong ngắn hạn.

"Chúng tôi sẽ 'nói đi đôi với làm' bằng việc tung ra sản phẩm, dịch vụ đột phá, sáng tạo", bà Tô Thùy Trang khẳng định.

Khánh Anh