Doanh nghiệp xây tặng 30 ngôi nhà tại Nghệ An, Thanh Hóa, tổ chức tập huấn ứng phó thiên tai và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân.

Tháng 8/2018, cơn bão số 4 (Bebinca) quét qua các tỉnh Bắc Trung Bộ, để lại hậu quả nặng nề. Cuộc sống của người dân nơi huyện miền núi của hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa vốn đã khó khăn, nay lại chồng chất mất mát. 'Nhằm giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện dự án "Nhà an toàn cho cộng đồng", khởi điểm từ một vùng bản nghèo huyện Tương Dương, Nghệ An.

Bão Bebinca gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các bản nghèo tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Cuộc sống khó khăn nơi huyện nghèo

Tương Dương cách trung tâm hành chính và kinh tế của tỉnh là thành phố Vinh 200km về phía Tây, cách cửa khẩu Nậm Cắn 90km. Huyện nằm trên vùng núi cao địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt. Kế sinh nhai chính của người dân gắn liền với nông nghiệp, sản lượng không ổn định.

"Có người làm rẫy, làm nương, trồng trọt, người thì chăn bò, lợn, gà, rồi thì đi hái rau, lấy củi, lấy măng. Cuộc sống đồng bào nơi đây dựa hẳn vào thiên nhiên, núi rừng", bà Lô Thị Ủi, 61 tuổi, là người nhận căn nhà đầu tiên từ Prudential.

Bà Ủi không quên ngày 17/8 năm ngoái, bão Bebinca với sức gió giật cấp 11 đã cướp đi mạng sống của 15 người trong làng. Nhiều nhà hư hỏng, hàng nghìn con gia súc bị lũ cuốn trôi. "Mái nhà bà nó bay lên kia, bò thì bị trôi mất. Thửa rau bà trồng dọc sông nó cũng trôi hết".

Khi được hỏi đến thu nhập, bà chỉ cười nghẹn ngào: "Cái đấy bà cũng không biết, trông chờ vào các cháu, các con thôi. Bà yếu sức rồi, không làm được nữa".

Mang hy vọng đến nơi bản nghèo

Thiên tai luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và rủi ro khó lường. Thấu hiểu và kịp thời hành động, Prudential lên kế hoạch xây 30 căn "nhà an toàn cho cộng đồng" tại hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất của cơn bão Bebinca là Nghệ An và Thanh Hóa. Trong đó tỉnh Nghệ An sẽ có 14 căn và Thanh Hóa có 16 căn. Trị giá mỗi căn 50 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp triển khai. Tổng kinh phí lên đến 2,8 tỷ đồng.

Dự án xây nhà an toàn của Prudential nhằm góp phần mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con vùng bão lũ.

Ngoài ra, Prudential còn hỗ trợ sinh kế bền vững cho bà con bằng cách trao tặng heo giống. Doanh nghiệp phối hợp Hội Chữ thập đỏ tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức về nhà ở an toàn, 4 lớp nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa. Các lớp phổ cập về biến đổi khí hậu cũng diễn ra dành cho cán bộ Chữ thập đỏ, chính quyền các cấp và truyền thông. Đến nay đã có hơn 550 người tại 20 bản làng tham gia tập huấn.

Với những con heo giống, nhà kiên cố, các lớp tập huấn, đại diện Prudential khẳng định mục tiêu nhằm mang đến niềm tin, hy vọng vào tương lai bền vững cho người dân.

"Giờ đây bà con có thể an tâm hơn với các kiến thức và kế sinh nhai cùng động lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn", đại diện công ty bảo hiểm nhân thọ chia sẻ.

"Nhà an toàn cho cộng đồng" là dự án thuộc chuỗi hoạt động của Prudential trong chiến dịch thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Lắng nghe từng chia sẻ, thấu hiểu từng hoàn cảnh và hành động kịp thời suốt 20 năm qua, Prudential kỳ vọng vun đắp niềm tin cho hơn 1,5 triệu khách hàng cùng hàng triệu người dân Việt Nam.

"Những chiến lược này này thể hiện sự tích cực trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, trong đó đặt trọng tâm vào một tương lai bền vững nơi con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên", đại diện Prudential nói.

Nam Anh