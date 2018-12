Mở cửa lần đầu cách đây 70 năm, địa chỉ này là nơi dành riêng cho giới văn chương tại Hà Nội thời Pháp thuộc. Đến năm 1997, Press Club chính thức ra đời, tòa nhà 7 tầng trên con phố đẹp ở Hà Nội - Lý Thái Tổ, trở thành nơi diễn ra các cuộc hẹn của giới doanh nhân, ngoại giao và khách quốc tế. Đây cũng là địa điểm ăn ngon với khung cảnh thoải mái, sang trọng và thanh lịch.

Các thương hiệu quốc tế như Hermes, ngân hàng HSBC, Standard Chartered Bank… thường xuyên lựa chọn nơi này để tổ chức tiệc, hội nghị hàng đầu tại Hà Nội.

Press Club - địa chỉ quen thuộc của giới doanh nhân thành đạt Hà Thành.

Năm 2015, nhà hàng được thiết kế lại để thay đổi diện mạo theo hướng hiện đại, trẻ trung hơn nhưng sự độc đáo của phong cách kiến trúc nội thất Indochina vẫn được lưu giữ với những không gian riêng tư vốn có. Nội thất trang nhã, các đồ gỗ kết hợp với mây đan, ánh sáng tạo nên không gian lịch sự, ấm cúng và tinh tế.

Sau khi hoàn thiện, tại tầng 3 của Press Club là La Plume Bar & Lounge và nhà hàng La Table Du Chef.

La Plume Bar & Lounge là điểm hẹn giải trí lý tưởng giữa trung tâm Hà Nội. Còn La Table Du Chef là nhà hàng Pháp duy nhất ở Hà Nội được chính đầu bếp 2 sao Michelin Alain Dutournier sáng tạo thực đơn Pháp nguyên bản, đúng nghĩa. Ông cũng là một trong 10 huyền thoại đương đại ẩm thực Pháp.

Ngoài các món Pháp trứ danh, tại nhà hàng này, thực khách có thể chọn ẩm thực phân tử, hay các món ăn truyền thống kết hợp với hiện đại dưới bàn tay sáng tạo của bếp trưởng Đào Văn Sơn, đầu bếp tài năng luôn được săn đón tại các khách sạn hàng đầu Việt Nam.

Nhà hàng tại đây mang đậm phong cách Pháp.

Trong một lần đến ăn trưa tại Press Club, đầu bếp Soenil Bahadoer - chủ nhân một nhà hàng 2 sao Michelin khác, chia sẻ, sự thành công của một nhà hàng gắn sao Michelin thường 80% đến từ những đồ sứ dao dĩa, ly tách pha lê hay nội thất trang hoàng ấn tượng. Nhưng nếu món ăn không chinh phục được thực khách thì 80% đó cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Nếu nhà hàng La Table Du Chef là nơi gặp gỡ yêu thích của giới doanh nhân và chính khách vào ban ngày, thì về đêm, La Plume là không gian thu hút người trẻ. Thay vì thả mình trong những vũ trường sôi động với rượu mạnh, họ chọn cho mình một lối sống tinh tế hơn với nhạc jazz, rượu vang, những bản nhạc du dương, giàu cảm xúc như trance, deep house, future hay tropical house…

La Plume Bar & Lounge - điểm hẹn giải trí lý tưởng giữa trung tâm Hà Nội.

Để thành công suốt 20 năm qua, bí quyết của Press Club chính là ẩm thực kết hợp với nghệ thuật. Với mô hình "all in one" đáp ứng mọi nhu cầu, mọi thời điểm của khách hàng, giờ đây, Press Club còn là nơi gặp gỡ của giới trẻ - những người không chỉ đòi hỏi một tiêu chuẩn cao mà còn luôn kiếm tìm những trải nghiệm độc đáo.

Từ ngày 10/10/2016, thực khách sẽ được nhận mã giảm giá từ Uber sau khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng La Table Du Chef. La Table Du Chef Restaurant: tầng 3, tòa nhà Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hotline: Ms. Mai - (84) 90 406 7686.

Thanh Thanh