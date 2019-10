400 cửa hàng Presotea chỉ sử dụng nguồn nguyên liệu trà tươi của riêng mình để pha chế thành nhiều loại thức uống khác nhau.

Thương hiệu Presotea đang cung cấp nguyên liệu cho hơn 400 cửa hàng trà Presotea tại 12 quốc gia. Ngoài Đài Loan, trà được xuất khẩu sang Mỹ, Australia, Canada, Singapore, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc, Phillipines, Malaysia, Việt Nam...

Nguyên liệu trà Presotea được sử dụng trong chế biến các đồ uống mới.

Khởi nguồn của Presotea là một thương hiệu truyền thống, có lịch sử hơn 300 năm và gắn liền với sự phát triển của gia tộc họ Chou chuyên sản xuất trà. Hơn 3 thế kỷ trải qua cùng nhiều đổi thay của thời cuộc, và 5 thế hệ gia tộc họ Chou cũng vậy. Từ cơ sở gia đình sản xuất thủ công, gia tộc họ Chou ngày nay sở hữu thương hiệu hai thương hiệu lớn: Good Young chuyên sản xuất, phân phối trà và Presotea chuỗi cửa hàng trà. Riêng về Presotea, nhờ phát triển hình thức nhượng quyền thương hiệu, số lượng cửa hàng trà tăng lên nhanh chóng và có mặt tại nhiều châu lục.

Trà túi lọc

Bí quyết thành công của hơn 400 cửa hàng Presotea trên thế giới là việc tự chủ nguồn nguyên liệu, sử dụng sản phẩm trà tươi ngon để phục vụ khách hàng. Với tôn chỉ "sáng tạo mới cho công nghiệp truyền thống", Presotea dùng công nghệ hiện đại để giữ gìn văn hóa nguyên thuỷ của trà đạo. Hương vị của các sản phẩm Presotea tinh tuý như trà đạo hàng trăm năm trước nhưng được sản xuất quy mô lớn bằng máy móc hiện đại. Danh mục thức uống từ trà được nghiên cứu và phát triển phong phú hơn nhiều lựa chọn phù hợp giới trẻ và tốt cho sức khỏe. Điều này thể hiện trong việc Presotea chuỗi cửa hàng trà sở hữu máy pha trà Tea Espresso, đảm bảo chỉ phục vụ trà mới pha, tươi ngon, thuần vị trong mỗi món uống cho khách.

Quy trình sản xuất

Trà của Presotea đến từ 4 đồn điền trồng trà riêng biệt và sản xuất tại 4 nhà máy quy mô lớn theo quy trình khép kín FIFO (First in First Out). Tất cả sản phẩm đều thuộc hệ thống quản lý nghiêm ngặt từ chi tiết nhỏ. Đây là một trong số thương hiệu trong ngành sản xuất trà có thể tự chủ được tất cả các khâu từ nguyên liệu đến sản xuất, quản lý chất lượng, kể cả việc đầu tư cả một nhà máy để chuyên sản xuất bao bì sản phẩm.

Giới trẻ tại Việt Nam sử dụng trà thương hiệu đến từ Đài Loan.

Từ việc trồng trọt, thu hoạch lá trà, chế biến đến khâu kho vận đều được quản lý thông tin chính xác từng sản phẩm. Các loại trà của Presotea nói riêng và Good Young nói chung đến tay khách hàng đều có thể truy xuất nguồn gốc bằng mã vạch. Nhờ đó, người dùng biết nơi sản xuất, quy cách sản xuất và các chứng nhận chất lượng an toàn của sản phẩm. Bên cạnh hương vị trà đặc trưng của xứ Đài, đây cũng là yếu tố để cả thế giới tin tưởng, yêu thích sử dụng sản phẩm của Presotea mỗi ngày.

Những chuyên gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Presotea tại nhà máy Daxi, Đài Loan.

Việc khám phá hết quy trình chế biến, sản xuất trà của Presotea sẽ tương đương với một chuyến du lịch nhiều ngày tại xứ Đài. Chỉ nói riêng về khâu sản xuất, chuyến tham quan 4 nhà máy sẽ cho người xem một trải nghiệm về sự lớn mạnh của ngành sản xuất trà tại Đài Loan. Nhà máy Daxi tại thành phố Đào Viên có diện tích 12.000 m2 vừa sản xuất hầu hết sản phẩm chính, vừa đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, sáng tạo. Nhà máy Tucheng là nơi sản xuất các sản phẩm dạng bột túi lọc với tổng công suất 16.000 gói một giờ. Nhà máy Trà Nam Kinh (Nantou) với diện tích 8.800 m2 vừa sản xuất trà vừa chịu trách nhiệm quản lý việc trồng trọt, có sản lượng sản xuất trà lên đến hơn 1.000 tấn một năm. Nhà máy Longtan quy mô 17.000 m2 chuyên sản xuất bao bì với 1,25 triệu gói trà và 75.000 gói cà phê một ngày.

Chuỗi cửa hàng Presotea tại TP HCM: - 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, quận 1, TP HCM -246 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM -744 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP HCM Các kênh đặt món online như: Grab Food, Now Delivery, Baemin tổng đài (028) 7300 2818.

(Nguồn: Presotea)