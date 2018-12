Con đường phát tài của Nintendo từ Pokemon Go / Pokemon Go thành cỗ máy kiếm tiền như thế nào

Nghiên cứu mới nhất của Sensor Tower cho biết doanh thu của Pokemon Go tăng vọt sau khi ra mắt tại Nhật Bản ngày 22/7. Trong khi đó, Clash Royale ra mắt hồi tháng 3 chỉ đạt gần 125 triệu USD doanh thu trong 30 ngày đầu. Còn hiện tượng năm 2014 - Candy Crush Soda Saga chỉ kiếm về bằng một phần bảy Pokemon Go.

Sensor Tower cho biết Pokemon Go là game di động đạt mốc 10 triệu lượt tải nhanh nhất thế giới. Và trung bình, mỗi người dùng dành 26 phút một ngày chơi trò này.

Người chơi Pokemon Go ở London. Ảnh: Zuma Press

Game này miễn phí download, nhưng người dùng có thể bỏ tiền thật mua thêm đồ trong khi chơi. Niantic - hãng phát triển trò chơi cũng đã ký hợp đồng với McDonald's Nhật Bản, cho phép biến 3.000 cửa hàng tại đây thành phòng đấu Pokemon. Mô hình này được kỳ vọng giúp Niantic tăng doanh thu đáng kể.

Đại gia game Nhật Bản - Nintendo tháng trước cho biết Pokemon Go sẽ không tác động nhiều lên lợi nhuận của hãng, đồng thời khẳng định họ không phải công ty phát triển game này. Nintendo chỉ sở hữu 32% cổ phần trong The Pokemon Company - công ty nắm bản quyền các nhân vật trong Pokemon. Nintendo cũng có cổ phần nhỏ trong Niantic.

Pokemon Go vẫn đang được phát hành thêm tại nhiều nước. Tuy nhiên, trò chơi này lại bị cấm tại Iran với lý do "đe dọa an ninh", do các game thủ phải tới địa điểm thực.

Hà Thu (theo CNBC)