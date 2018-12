Công ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) vừa khai trương cửa hàng thứ 300 tại số 101 đường D2, quận Bình Thạnh, TP HCM, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển của đơn vị.

Việc liên tục mở rộng mạng lưới cửa hàng giúp doanh nghiệp gia tăng cách biệt với các đối thủ cạnh tranh với hệ thống phân phối phủ khắp 48 tỉnh thành trên toàn quốc.

Lễ khai trương cửa hàng trang sức thứ 300 của PNJ.

Theo ông Lê Trí Thông - Tổng giám đốc PNJ, đẩy mạnh hệ thống bán lẻ là một trong những chiến lược hàng đầu của doanh nghiệp nhằm tập trung vào mảng kinh doanh trang sức cốt lõi và tiếp cận sâu hơn với khách hàng.

Thay vì mở thêm 10 cửa hàng như kế hoạch ban đầu, với đà phát triển như hiện tại, công ty sẽ mở 20 điểm nữa trong giai đoạn từ nay đến cuối năm. Như vậy, tổng số cửa hàng mở mới trong năm 2018 có thể lên đến con số 50.

"Việc liên tục mở rộng hệ thống cửa hàng trên toàn quốc nhằm mang đến sự tiện lợi cho khách hàng, đồng thời cũng nằm trong định hướng đưa PNJ trở thành nhà bán lẻ chuyên nghiệp", ông Thông chia sẻ.

Cơ cấu sản phẩm được hoạch định theo hướng tập trung mảng trang sức đã giúp PNJ ghi nhận những tăng trưởng khả quan.

Theo ước tính của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, các doanh nghiệp lớn chỉ chiếm khoảng 20% thị phần kinh doanh trang sức, 80% còn lại thuộc về các cửa hàng nhỏ lẻ.

PNJ đang chiếm 27% trong số 20% thị phần nói trên, tương đương hơn với 5,6% thị phần toàn thị trường. Do đó, doanh nghiệp vẫn còn khá nhiều dư địa tăng trưởng, nâng cao thị phần trong tương lai.

Đơn vị liên tục tung ra những bộ sưu tập, thiết kế trang sức độc đáo. Chiến lược cơ cấu doanh thu theo hướng tập trung vào sản phẩm trang sức có biên lợi nhuận cao cũng đang đem lại kết quả khả quan thời gian qua.

"Thương hiệu PNJ khẳng định vị trí số một trong phân khúc thị trường trang sức trung và cao cấp tại Việt Nam nhờ uy tín, chất lượng và mẫu mã, dịch vụ chăm sóc khách hàng và đội ngũ tư vấn năng động, dày dạn kinh nghiệm", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Mới đây, Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố PNJ tiếp tục có mặt trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam. Còn theo báo cáo trước đó của HOSE, cổ phiếu PNJ đang nằm trong danh mục chỉ số VN30, kỳ tháng 7 từ 23/7 đến 25/1/2019.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Phú Hưng đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng nhờ tiềm năng thị trường trang sức còn khá rộng. Nhu cầu tiêu thụ trang sức của người Việt các năm qua đang gia tăng với tốc độ 10,1% mỗi năm - mức tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Dư địa phát triển của PNJ còn rất lớn do tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh về số lượng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, PNJ vẫn giữ vững mức tăng trưởng với 7.356 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ và bằng 53% kế hoạch cả năm. Riêng doanh thu bán lẻ trang sức chiếm 5.884 tỷ đồng, vượt 38% so với 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp là 648,3 tỷ đồng và 517 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng 37% so với cùng kỳ.

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt dự báo lợi nhuận sau thuế của PNJ năm 2018 là 990 tỷ đồng, tăng 36,3% và vượt 12,5% so với kế hoạch. EPS trong năm của doanh nghiệp pha loãng ở mức 6.662 đồng mỗi cổ phiếu. Riêng lợi nhuận sau thuế của công ty dự kiến tăng 36% năm 2018 và quanh mức 41% trong năm 2019.

Lộc An