Tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2018 đang diễn ra tại SECC (quận 7, TP HCM) từ ngày 19/12 đến 23/12 với chủ đề "Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Đồ dùng gia đình", ông Nguyễn Chí Thành - CTO Pitech giới thiệu đến người dùng thiết bị an ninh cửa cuốn Rhino và giải pháp IoT an ninh cho các gia đình hiện đại.

Ông Nguyễn Chí Thành - CTO Pitech hướng dẫn người dùng quản lý cửa cuốn Rhino.

Trong đó, cửa cuốn Rhino hiện được tích hợp kết nối Wi-Fi, dễ dàng điều khiển bằng ứng dụng Pitech trên smartphone từ bất cứ đâu. Chủ nhà cũng có thể cập nhật tình trạng cửa đóng hay mở, nhận cảnh báo có kẻ lạ đang cố ý cạy cửa ngay qua điện thoại.

Sản phẩm có độ an toàn cao, nếu cửa vướng phải vật lạ khi đang đóng xuống, nó sẽ lập tức đảo chiều đi lên và thông báo tới smartphone của gia chủ. Cùng với nền tảng bảo mật đa tầng và kết nối Heart Beat trên nền tảng bluetooth 4.0 của Pitech, cửa cuốn Rhino miễn nhiễm với các thiết bị dò, phá sóng điện thoại hiện nay.

"Pitech tập trung vào bảo mật và an ninh nhiều hơn so với các thiết bị IoT khác trên thị trường. Ví dụ như hệ thống báo cháy sẽ ngay lập tức xác định sự cố hỏa hoạn và tự động ra lệnh cho cửa cuốn mở thoát hiểm, giúp người trong căn hộ thoát ra ngoài dễ dàng", ông Nguyễn Chí Thành - CTO Pitech nói thêm về sự khác biệt của giải pháp an ninh IoT.

Bên cạnh đó, thiết bị này cũng dễ sử dụng cho người già khi bổ sung thêm remote Pi điều khiển cửa bằng một nút nhấn. Nhiều thiết bị thông minh IoT hiện nay tập trung vào phát triển ứng dụng phức tạp dành cho giới trẻ và người dùng công nghệ, mà bỏ quên đối tượng lão niên và trẻ nhỏ.

Các giải pháp an ninh căn hộ thu hút người dùng đến tham quan.

Ra mắt hồi tháng 5/2018, cửa cuốn Rhino được kỳ vọng trở thành là một trong những thiết bị an ninh thuộc hệ sinh thái Internet vạn vật Zoovironment của Pitech. Sau 6 tháng, startup đã hoàn thiện mọi tính năng kết nối và bảo mật cho cửa cuốn. Rhino nay đã sẵn sàng kết nối với các thiết bị an ninh khác thuộc hệ sinh thái Zoovironment, từ đó tạo thành hệ thống Internet Vạn vật (IoT) đúng nghĩa.

Hệ sinh thái Zooviromet do Pitech nghiên cứu và phát triển, cung cấp giải pháp an ninh IoT tối ưu cho các căn hộ thông minh. Hệ sinh thái này cho phép người dùng điểu khiển và quản lý đồng bộ các thiết bị đầu cuối gồm: cửa cuốn thông minh Rhino, thiết bị cảm biến nhiệt và khí gas Owl, thiết bị kết nối không dây Peacook, thiết bị chống trộm xe máy Fox...

"Tại Việt Nam, các thiết bị an ninh chủ chốt trong nhà (cửa cuốn, chuông báo cháy, két sắt, ổ khoá nhà, khóa xe máy...) lộ nhiều điểm yếu như rời rạc không đồng bộ, nhiều chìa khoá, chưa tự động, không thể quản lý từ xa... Nếu xảy ra hoả hoạn hoặc rò rỉ khí gas, thiết bị báo động có thể phát hiện và cảnh báo, song cửa thoát hiểm không tự động mở. Hệ sinh thái Zoovironment ra đời chính là để tháo gỡ bài toán an ninh và bảo mật cho các gia đình", ông Thành cho biết.

Giao diện ứng dụng quản lý cửa cuốn trên smartphone khá thân thiện, dễ sử dụng.

CTO Pitech cũng cho biết thêm, startup sẽ tiếp tục nâng cấp cả về tính năng lẫn công năng các thiết bị, giúp người dùng sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn. Với cửa cuốn Rhino, ngay khi Pitech tung thêm các tính năng mới, gia chủ có thể nâng cấp qua smartphone mà không cần mua thiết bị phiên bản mới.

Tâm Anh