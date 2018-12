Học tiếng Anh nên đầu tư từ gốc

Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh tại Việt Nam đang ngày một tăng ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Tiếng Anh không còn là ưu tiên của riêng sinh viên hay người đi làm như chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thành công cho công việc. Ngày nay, với nhiều gia đình, việc hình thành tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho con cũng được chú trọng từ rất sớm ngay từ giai đoạn mẫu giáo hay bậc tiểu học. Đây được xem như chiến lược đầu tư từ gốc khi nhiều phụ huynh trẻ trưởng thành trong giai đoạn hội nhập đã thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của tiếng Anh hay rộng hơn là việc thành thạo đa ngôn ngữ có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển và thành công trong tương lai của con em họ.

Tiếng Anh đã được đưa vào trường học như môn học chính khóa ngay từ bậc tiểu học để giúp các em tiếp xúc với ngoại ngữ này một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Các chuyên gia Hội đồng Anh, tổ chức văn hóa và giáo dục quốc tế tại Việt Nam cho biết: "Bên cạnh việc tiếp thu ngôn ngữ, hãy để trẻ sử dụng chính ngôn ngữ đó để phát triển cả về thể chất, cảm xúc, các mối quan hệ xã hội và đời sống tinh thần".

Đối tượng tiếp cận tiếng Anh tại Việt Nam đang ngày một trẻ hóa.

Để trẻ tự nhiên tiếp xúc với tiếng Anh

Học thuộc lòng hay chỉ học ngữ pháp không phải là phương pháp hiệu quả để tiếp cận tiếng Anh. Để trẻ phát triển toàn diện bốn kỹ năng ngôn ngữ cũng như vận dụng linh hoạt chúng trong cuộc sống, thay vì những bài giảng khô khan, việc tạo được môi trường sử dụng tiếng Anh gần gũi với đời sống của trẻ là rất quan trọng.

Cô Natasha Sharp - quản lý chương trình tiếng Anh trẻ em tại Hội đồng Anh cho biết: "Là một người dạy và từng học ngôn ngữ, tôi tin rằng cần tạo môi trường học chủ động nơi ngôn ngữ được rèn luyện và ngữ cảnh hóa thông qua các hoạt động ý nghĩa và gây hứng thú".

Bạn nên để trẻ làm quen với hình ảnh, câu chuyện, đồ vật thông qua các hoạt động phù hợp bằng tiếng Anh như trò chơi tương tác, thử thách trẻ với bài tập tư duy đơn giản, cảm thụ âm nhạc và các bộ môn nghệ thuật.

Bên cạnh kỹ năng ngôn ngữ, việc giúp trẻ sử dụng chính ngôn ngữ đó để phát triển toàn diện cả thể chất, cảm xúc, các mối quan hệ xã hội và đời sống tinh thần thông qua các hoạt động tương tác cũng là điểm khác biệt lớn mà Hội đồng Anh - tổ chức đã có hơn 80 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh toàn cầu mang lại. Đây cũng là nền tảng của chương trình tiếng Anh tiểu học cải tiến Primary Plus mới ra mắt ở Hội đồng Anh từ tháng 8 vừa qua.

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng sống cho trẻ

Được chia thành 6 cấp độ với độ khó tăng dần, tiếng Anh tiểu học Primary Plus thiết kế theo các học phần với chủ đề và nội dung phù hợp với từng độ tuổi và giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ.

So với chương trình trước đó tại Hội đồng Anh, chương trình tiếng Anh tiểu học Primary Plus có 5 yếu tố cải tiến nổi bật. Trong đó có phương pháp dạy và học hiệu quả thông qua các hoạt động tương tác thực tế đa dạng; trau dồi tiếng Anh đồng thời không ngừng trang bị kỹ năng sống cần thiết cho trẻ; môi trường học tập tích cực, thân thiện và an toàn; sát sao đánh giá được sự tiến bộ của trẻ qua từng học phần... Bên cạnh đó, với nguồn học liệu bổ ích gồm những trò chơi ngôn ngữ, đoạn phim, tài liệu phong phú…, cổng thông tin trực tuyến của chương trình Primary Plus sẽ giúp phụ huynh có thể chủ động tiếp cận phương pháp mới để hỗ trợ con học tốt hơn.

Vũ Thanh Ngọc - học viên lớp Primary Plus 3 chia sẻ: "Con được học về những loài sinh vật biển mà mình chưa từng biết trước kia. Tại Hội đồng Anh, con được học tiếng Anh và học cả về thế giới".

Buổi tư vấn trực tuyến "Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho học sinh tiểu học" sẽ đượ c trực tiếp trên trang Fanpage British Council Vietnam English từ 15h đến 16h ngày 22/9 tới. Phụ huynh có thể gửi câu hỏi tại đây để được giải đáp trong chương trình.

(Nguồn: Hội đồng Anh)