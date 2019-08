Số người đặt mua luôn nhiều gấp 3-8 lần căn hộ ở mỗi đợt mở bán khiến chủ đầu tư Midtown phải bốc thăm chọn người mua.

Giai đoạn 2016-2017, Nhật Bản nằm trong danh sách những nước dẫn đầu về đầu tư FDI vào Việt Nam. Trong khi các doanh nghiệp cùng ngành tiếp cận nguồn vốn này từ khá lâu, mãi đến thời điểm này chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng mới tham gia "cuộc chơi" liên doanh với các tập đoàn nước ngoài. Điều kiện tiên quyết để lựa chọn người đồng hành của ông lớn bất động sản là văn hóa kinh doanh phát triển bền vững về mọi phương diện cũng như tiềm năng, tài lực thực hiện dự án chất lượng cao.

Cuối năm 2016, dự án khu phức hợp liên doanh đầu tiên tại đô thị Phú Mỹ Hưng với tên gọi Phú Mỹ Hưng Midtown được giới thiệu tới cộng đồng sau nhiều năm Phú Mỹ Hưng tìm kiếm đối tác đồng hành. Dự án đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa Phú Mỹ Hưng và ba công ty chiếm đến 50% thị phần thị trường bất động sản tại Nhật Bản là Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group.

Ngay từ khi ra mắt, dự án Midtown đã thu hút đông đảo khách hàng đến tìm hiểu sản phẩm.

Phú Mỹ Hưng Midtown kiến tạo dựa trên ý tưởng từ những khu phức hợp quốc tế như Tokyo Midtown, Midtown Mahattan. Công trình gồm 4 hợp phần The Grande, The Symphony, The Signature và The Peak.

Tháng 2/2017, hợp phần đầu tiên The Grande với 309 căn hộ được mở bán. Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ, 98% số lượng căn hộ đã có chủ. Trước đó, chủ đầu tư nhận 1.539 hồ sơ đăng ký mua nhà, cao gấp 3 lần số sản phẩm giới thiệu. Có 800 hồ sơ được duyệt để tham dự sự kiện mở bán.

Cầu vượt cung nên chính sách bán hàng của chủ đầu tư cũng đặc biệt. Từ hồ sơ mua nhà khách gửi về, Phú Mỹ Hưng sẽ chọn ra những khách hàng tương đồng về trình độ, nhận thức và mời đến tham dự buổi mở bán. Mỗi khách hàng sẽ chỉ có một lần bốc thăm duy nhất để tìm kiếm cơ hội sở hữu căn hộ tại khu phức hợp.

Chưa đầy 3 tháng sau, chủ đầu tư tung ra thị trường 319 căn hộ và 50 căn shop thuộc hợp phần thứ hai - The Symphony. Số hồ sơ đăng ký mua nhà đợt này tăng lên 3.000, cao gấp 8 lần số sản phẩm chào bán. Tuy nhiên, chỉ 1.200 hồ sơ của người quan tâm được duyệt và mời đến tham dự sự kiện. Toàn bộ sản phẩm đợt này được thị trường hấp thụ vỏn vẹn trong buổi sáng.

Quý I/2018, ngay khi có thông tin hợp phần thứ ba - Signature tung hàng, lượng hồ sơ gửi về mua vượt quá dự đoán của chủ đầu tư. Tổng sản phẩm Signature chỉ có 516 căn nhưng hồ sơ đề nghị mua chạm ngưỡng 3.300, cao gấp 6 lần sản phẩm giới thiệu. Số hồ sơ được duyệt là 2.200.

Khoảng chênh lớn giữa cung - cầu một lần nữa đẩy Midtown vào tâm điểm thị trường, tình trạng "cháy hàng" lại tiếp diễn với tỷ lệ tiêu thụ 100% sau ngày mở bán vài hôm.

Dự định để hợp phần cuối cùng The Peak ra mắt năm 2019, nhưng lượng khách chưa mua sản phẩm trong khu phức hợp Midtown còn nhiều nên dưới áp lực thị trường, chủ đầu tư ra mắt sản phẩm mới sớm hơn dự định.

Tháng 11/2018, lễ mở bán khối nhà M8B của The Peak đã thu hút 600 khách hàng đến tham dự. 338 căn hộ được mở bán đợt này với tỷ lệ tiêu thụ đạt 90%.

Hai quý đầu năm 2019, các tòa nhà C, B, D thuộc khối nhà M8A - khối nhà thứ hai của The Peak cũng chào bán và tỷ lệ giao dịch thành công khá cao dù thị trường được đánh giá trầm lắng hơn so những năm trước. Cho đến nay, gần 2.200 sản phẩm cả căn hộ và shop của khu Midtown đã có chủ.

Với khả năng dẫn dắt thị trường của Midtown, giới quan sát thị trường nhìn nhận Phú Mỹ Hưng Midtown là một trong những dự án ở phân khúc cao cấp thành công nhất tại TP HCM. Trong bối cảnh dòng sản phẩm kén khách này cạnh tranh gay gắt, việc liên tục giữ tiến độ mở bán nhanh kỷ lục và có mãi lực tốt, cung luôn vượt cầu là thành tựu đáng kể của doanh nghiệp.

Midtown hiện đi vào giai đoạn cuối, chỉ còn duy nhất tòa nhà A thuộc khối M8A The Peak. Từ sức nóng và thành công sẵn có, các chuyên gia dự báo giai đoạn cuối này sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm thị trường khi mở bán. Bởi đây là tòa nhà cuối cùng không chỉ của The Peak mà cũng là toàn khu Midtown, đồng thời có hướng nhìn ra sông đẹp nhất dự án.

Phối cảnh block A - The Peak, chặng cuối hành trình Midtown, nằm trên thế đất gần sông nhất toàn dự án.

Chủ đầu tư dự kiến mở bán tòa nhà A - The Peak vào trung tuần tháng 9, kết lại hành trình Midtown dẫn dắt thị trường trong gần ba năm qua. Hiện tại, hợp phần thứ nhất The Grande đã đưa vào hoạt động và The Symphony - công trình thứ hai sẽ bàn giao vào tháng 9 năm nay. Khi hoàn thành, khu phức hợp Midtown hứa hẹn sẽ mở ra hành trình trải nghiệm thú vị về không gian sống cộng hưởng nhiều giá trị lần đầu tiên xuất hiện tại khu đô thị hiện đại bậc nhất Việt Nam.

