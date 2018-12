Sáng 27/1, buổi mở bán đầu tiên công trình The Signature, giai đoạn ba khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown diễn ra tại quận 7, TP HCM. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham dự, trong khi chỉ 271 căn được chào bán. Có nhiều vị khách đến từ Hàn Quốc, Hong Kong, Nhật Bản... có mặt từ 7h.

Như vậy, tính cả 3 đợt mở bán (The Grande, The Symphony, The Signature), đến nay có khoảng gần 1.000 sản phẩm thuộc khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown đã có chủ.

Buổi mở bán căn hộ The Signature đông nghịt người tham dự.

Chủ đầu tư tổ chức rút thăm ngẫu nhiên công khai để xác định thứ tự lượt chọn sản phẩm. Sự kiện mở bán dự án ghi nhận nhiều cảm xúc của người tham gia. Có khách hàng phấn khích khi xướng tên, tươi cười vì chọn được căn ưng ý, người thất vọng vì lỡ cơ hội mua.

Đến 10h15, toàn bộ sản phẩm đã được đặt mua. Mức giá trung bình 60-70 triệu đồng một m2.

Không ít người chưa mua được sản phẩm ở hai giai đoạn trước thuộc tổ hợp Midtown (The Grande và The Symphony) cũng tham dự với hy vọng sở hữu căn hộ. Công trình The Signature dự kiến bàn giao vào quý III/2020.

Cặp đôi trẻ người Hàn Quốc hy vọng sẽ sở thành chủ nhân căn hộ Midtown giai đoạn ba.

Chị Hoàng Anh, quận 7, TP HCM cho biết, trong đợt mở bán The Symphony trước, chị không mua được. Do đó, lần chào bán giai đoạn ba, chị gửi thư đăng ký mua, đến dự buổi mở bán từ rất sớm.

"Tôi thích an cư cùng người thân ở khu vực gần địa danh công viên Sakura Park duy nhất tại Phú Mỹ Hưng. Nơi đây có nhiều dịch vụ, tiện ích cao cấp, khép kín, do nhà đầu tư ngoại thiết kế nên yên tâm chất lượng công trình", chị nói.

Đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết, dù chào bán sản phẩm cao cấp vào đầu tháng Chạp - thời điểm nhiều người Việt hạn chế giao dịch hàng hóa, tài sản giá trị lớn, nhưng lượng khách quan tâm đến khu căn hộ này vẫn vượt dự kiến.

Trước đó, hơn 1.500 thư đăng ký gửi về Phú Mỹ Hưng đăng ký mua The Signature, gấp 5 lần nguồn cung. Để đảm bảo công tác tổ chức chu đáo, trước khi mở bán chính thức 2 tuần, vào ngày 15/1, chủ đầu tư không nhận thư đăng ký. Theo đó, chỉ có 1.000 thư được duyệt và mời tham dự sự kiện. 500 hồ sơ còn lại chuyển qua đợt mở bán thứ 2 của The Signature, dự kiến sau Tết nguyên đán, vào tháng 3 năm nay.

Một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu suất mua căn hộ.

Đại diện công ty cho biết, ở cả ba giai đoạn của Phú Mỹ Hưng Midtown, có đến hơn 92% cư dân tương lai của khu phức hợp làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, chứng khoán, dầu khí, bất động sản, y tế, giáo dục...; trong đó, 20% là chủ doanh nghiệp và quản lý cấp cao.

Tại buổi mở bán, Phú Mỹ Hưng cũng công bố chương trình hợp tác với Vietcombank, Standard Chartered triển khai gói vay ưu đãi dành riêng cho khách mua The Signature.

Khách hàng hưởng gói lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc từ thời điểm ký hợp đồng (tương đương khoảng 30% giá trị căn hộ) đến khi nhận nhà nếu có nhu cầu hỗ trợ tài chính. Tùy từng ngân hàng, gói vay tối đa lên đến 70% hoặc 80% giá trị hợp đồng mua bán, thời hạn từ 20-25 năm.

Ảnh không khí sôi động tại buổi mở bán đầu tiên dự án The Signature.

The Signature là công trình thứ 3 thuộc khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown - Dự án được liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng cùng ba nhà phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản là Daiwa House Group, Nomura Real Estate Group và Sumitomo Forestry Group.

Công trình nằm ở trung tâm khu phức hợp Midtown, trực diện quảng trường chính Sakura Plaza - khu vực sôi động nhất công viên hoa anh đào triệu đô Sakura Park. The Signature mang lại tầm nhìn không giới hạn ra bờ sông Cả Cấm và không gian kiến trúc biệt thự cùng mang xanh công viên rộng lớn phía Nam.

Hai khối nhà M7A và M7B thuộc The Signature cao 18-27 tầng, gồm 516 căn hộ. Ngoại quan The Signature sở hữu màu vàng nâu hoàn khác biệt so với các công trình còn lại Midtown. Ngoài ra, hai khối nhà của công trình này còn được bổ sung chi tiết đường chỉ trang trí, mái hắt là những kiến trúc thường thấy ở các thành phố lớn tại Nhật Bản như Tokyo, Kyoto. Cầu đi bộ trên cao Sky Bridge kết nối hai khối nhà, vừa giúp cư dân thuận tiện di chuyển đến khu vực tiện ích, vừa là điểm vọng cảnh độc đáo theo phương ngang của toàn khu phức hợp.

Phú Mỹ Hưng Midtown là dự án đầu tiên và duy nhất của Phú Mỹ Hưng hiện nay phát triển theo mô hình khu phức hợp quốc tế, lấy cảm hứng từ khu Midtown Manhattan, Tokyo Midtown. Lợi ích của việc phát triển mô hình là mang đến cho người sống trong các khu này tiện ích khép kín từ trong nội khu đến phía bên ngoài ngôi nhà.

Dự án nằm trên hai trục đại lộ chính của đô thị Phú Mỹ Hưng là Nguyễn Lương Bằng và Tân Phú. Nguyễn Lương Bằng là đại lộ doanh thương, quy hoạch các tòa cao ốc đa chức năng văn phòng, khách sạn. Xung quanh đại lộ Tân Phú tập trung các công trình hành chính, trường học và biệt thự. Điểm nhấn cảnh quan của toàn dự án là Sakura Park - công viên hoa anh đào đầu tiên của Việt Nam và duy nhất tại đô thị Phú Mỹ Hưng.

Trong suốt gần 25 năm phát triển, kinh doanh, Phú Mỹ Hưng chưa từng trễ hạn. Nhiều dự án bàn giao sớm hơn cam kết. Gần đây, công trình Nam Phúc - Le Jardin có vị trí kề bên Phú Mỹ Hưng Midtown bàn giao trước hạn một năm.

Trương Sanh - Tuấn Nhu