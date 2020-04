Phân khu The Valencia tại Aqua City lấy cảm hứng từ phong cách Địa Trung Hải, là nơi an cư giao thoa giữa thiên nhiên và tiện ích sôi động.

Những thành phố đầy màu sắc ven biển Địa Trung Hải tại Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha... thu hút hàng triệu du khách ghé đến mỗi năm. Một trong những động lực tạo sức hút cho những điểm du lịch nổi tiếng này là sự giao hòa giữa trời, biển, nắng gió và nhịp sống sôi động ngày đêm. Quy hoạch theo phong cách Địa Trung Hải cũng đã tạo nguồn cảm hứng bất tận cho các kiến trúc sư, các nhà phát triển bất động sản trên thế giới. Nhiều khu đô thị tại châu Á, châu Âu đã phỏng theo các thành phố tại Địa Trung Hải để mang đến cho cư dân không gian "sống như nghỉ dưỡng" ngay tại nơi an cư.

Tại Việt Nam, Tập đoàn bất động sản Novaland đã mang âm hưởng Địa Trung Hải vào một trong những dự án lớn nhất của tập đoàn này hiện nay. Đô thị sinh thái thông minh Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai) hội tụ đầy đủ những yếu tố tạo nên một cuộc sống đa sắc màu cho cư dân. Khu đô thị hơn 600 ha được bao bọc bởi không gian xanh tự nhiên, đồng thời vẫn duy trì nhịp sống năng động, trẻ trung cho cư dân, với chuỗi tiện ích hoàn chỉnh đa dạng và hiện đại.

Phối cảnh phong cách sống Địa Trung Hải tại Aqua City.

Không gian xanh bao bọc bởi sông nước

Lấy cảm hứng từ thành phố ven biển Địa Trung Hải thuộc Tây Ban Nha, phân khu The Valencia được kỳ vọng sẽ như một "Valencia thu nhỏ" tại đô thị sinh thái thông minh Aqua City.

Phân khu này được bao bọc bởi hệ thống sông lớn với gần 2 km đường sông, trở thành một tổ hợp điều hòa khí hậu, mang đến luồng không khí tươi mát quanh năm, cho cư dân tinh thần thư thái, an nhiên.

Nhận biết nhu cầu sống xanh của các gia đình hiện đại, nhà phát triển dự án Novaland đã dành hơn 70% diện tích của Aqua City cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và các tiện ích nội khu đẳng cấp. Bất kỳ ngôi nhà nào tại đây cũng được bao quanh bởi vườn tược xanh mướt hay nép mình dưới những tán cây cao.

Gia đình chị Thuý Hiền (quận 1, TP HCM), một trong những khách hàng đầu tiên chọn The Valencia từ những ngày đầu mở bán, cho biết, sống trong không gian xanh, bao quanh bởi cây cối là ước mơ của vợ chồng chị.

"Từ bé đã sống trong đô thị chật chội, nên chúng tôi rất quý trọng sự yên bình của thiên nhiên. Hy vọng quyết định xây dựng tổ ấm tại Aqua City của vợ chồng tôi sẽ mang đến một tuổi thơ ngập tràn niềm vui cho các con", chị Thúy Hiền nói.

Theo quy hoạch, các dãy nhà tại phân khu này bố trí theo đường bàn cờ, không có ngã ba hay đường cụt. Nhờ đó mọi con đường đều kết nối với đường ven sông, tiện lợi cho cư dân hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng những luồng gió trong lành, tự nhiên từ sông nước bao quanh.

Cụm tiện ích thể thao giữa không gian xanh, bao bọc bởi sông nước.

Tiện ích hiện đại và sôi động

Không chỉ chú trọng vào không gian sống xanh, The Valencia còn nhận đầu tư đặc biệt cho loạt tiện ích nội khu, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân từ rèn luyện sức khỏe, vui chơi, giải trí của cả gia đình hay kết nối cho những cư dân văn minh và năng động.

Đầu tiên phải kể đến trung tâm phức hợp giải trí đa năng trong nhà quy mô hàng đầu Việt Nam - Aqua Arena. Công trình được đầu tư hiện đại, tọa lạc trên diện tích hơn 4,6 ha, với sức chứa lên đến 11.000 chỗ ngồi. Trong tương lai, trung tâm này hứa hẹn là không gian dành cho các sự kiện âm nhạc, thời trang, giải trí mang tầm quốc tế, không chỉ bởi trang thiết bị hiện đại với sức chứa lớn, mà còn bởi vị trí thuận tiện, gần sân bay quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, các dãy shophouse, khách sạn chuẩn từ 3 sao, chuỗi nhà hàng, cà phê, clubhouse hiện đại cũng thoả mãn nhu cầu vui chơi, mua sắm, ăn uống, luyện tập sức khỏe của cư dân.

Đại diện Novaland - nhà phát triển dự án Aqua City chia sẻ tham vọng xây dựng khu đô thị sinh thái này trở thành một địa điểm giải trí thu hút không chỉ cư dân nội khu, mà cả người dân đang sinh sống tại TP HCM và các vùng lân cận.

"Chúng tôi muốn tạo nên một không gian sống hiện đại và tiện nghi. Cư dân không cần lái xe vào trung tâm TP HCM mỗi cuối tuần ăn uống, giải trí hay ra nước ngoài để thưởng thức các sự kiện âm nhạc quốc tế. Ngược lại, chúng tôi muốn thu hút người dân trong thành phố đến đây hoà mình vào sự sôi động với các tiện ích đẳng cấp này", vị đại diện cho biết.

Phối cảnh nhạc hội tổ chức tại cụm giải trí Aqua City.

Cuộc sống yên bình, an ninh

Với lợi thế nằm trong khu đô thị quy hoạch đồng bộ, The Valencia mang đến không gian sống an ninh, tạo cảm giác yên tâm cho cư dân khi dự án bố trí hệ thống an ninh 24/7 với camera giám sát toàn khu.

Chị Thúy Hiền cho biết, sẽ cho hai cô con gái theo học tại hệ thống trường liên cấp quốc tế cách nhà vài phút đi bộ.

"Trong tương lai khi về ở trong khu đô thị có đầy đu mọi tiện ích này, tôi yên tâm để con tự đi học và trở về nhà sau giờ tan trường. Con vừa hình thành thói quen tự lập, vừa có thời gian vui chơi với bạn bè", chị Thúy Hiền chia sẻ.

Trong tương lai Aqua City sẽ tích hợp hệ thống giáo dịch chuẩn quốc tế ngay tại khu đô thị, giúp con em cư dân tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

Cuộc sống yên bình tại The Valencia còn được thể hiện qua các hoạt động ngày cuối tuần của cả gia đình. Cư dân có thể dạo bộ ngay trong khu đô thị, đến các công viên chủ đề bố trí đều khắp toàn khu, tham gia các hoạt động tập thể gần gũi với thiên nhiên, như bóng rổ, tennis, chèo thuyền kayak dọc những con sông quanh khu đô thị...

"Tất cả những giá trị riêng này như một món quà dành riêng cho cư dân The Velancia tại đô thị Aqua City", đại diện Novaland nói.

Minh Anh