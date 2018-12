Để chuẩn bị cho sự kiện, dãy nhà shop-house của dự án tại Khu đô thị The Manor Central Park (đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã được quy hoạch khoa học với hàng loạt cửa hàng.

Con phố nhỏ bao gồm những nhãn thủ công danh tiếng Hà Nội như sản phẩm sơn mài tinh tế, những sản phẩm làm từ lụa truyền thống, tranh thủ công, đồ sứ đặc trưng mang đậm nét văn hoá Việt, spa mỹ phẩm sang trọng, quán café đậm nét Hà Nội và sales gallery của dự án.

"Sự kiện giới thiệu khu nhà mẫu The Manor Central Park nhằm mục đích để khách hàng tận mắt nhìn thấy các sản phẩm mà mình sẽ sở hữu. Đây cũng là dịp chúng tôi bày tỏ lòng tri ân đến những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng dự án The Manor Central Park cũng như các sản phẩm bất động sản cao cấp của Bitexco trong suốt thời gian qua", ông Stephen Evans - Giám đốc dự án The Manor Central Park chia sẻ tại sự kiện.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Ông Hoàng Minh Chiến, một khách hàng tham dự buổi lễ cũng chia sẻ: "Tôi đã mua một một căn villa tại khu The Manor Hà Nội cách đây chục năm mà đến bây giờ vẫn có giá. Theo quan sát của tôi, các sản phẩm của Bitexco không chỉ gia tăng giá trị theo thời gian mà còn luôn đứng trong top sinh lời cao trên thị trường bất động sản. Vì thế tôi đã quyết định mua căn shophouse ở đây".

Sau khi tham quan nhà mẫu và khuôn viên khu đô thị, siêu mẫu gốc Việt Jessica Minh Anh cho biết, dự án The Manor Central Park đã được Bitexco đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu và phát triển quy hoạch, hứa hẹn mang đến một Hà Nội hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn kiến trúc của thế giới nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Quy hoạch tổng thể của dự án The Manor Central Park.

The Manor Central Park là khu đô thị - trung tâm kinh doanh có diện tích gần 90 hecta với điểm nhấn lớn nhất là khoảng xanh rộng lớn. Dự án sở hữu 7 công viên bao gồm một công viên trung tâm, 5 công viên nhỏ đan xen giữa các dãy nhà, hệ sinh thái phong phú gần gũi thiên nhiên và đầy đủ tiện ích hiện đại.

Nằm tại vị trí phía Tây Nam Hà Nội - vùng kinh tế trọng điểm trong tầm nhìn quy hoạch Thủ đô 2030, The Manor Central Park hứa hẹn là đô thị sinh thái - trung tâm kinh doanh lớn với quy hoạch mang tầm nhìn và kiến trúc hài hòa phương Đông, phương Tây, kế thừa những tinh hoa riêng có của Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài ra, dự án được phối hợp triển khai từ nhiều đối tác tư vấn thiết kế, xây dựng nước ngoài uy tín và nổi tiếng trên thế giới. Trong đó có sự trợ giúp của đội ngũ tư vấn từ CZS và EE&K thiết kế quy hoạch tổng thể đô thị và công ty Nhật Kume Sekkei thiết kế kiến trúc.

Với tư cách là đối tác chiến lược lâu dài 20 năm qua của Bitexco Group, ông Funayama - Chủ tich kiêm Tổng giám đốc điều hành Mitsubishi Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi coi The Manor Central Park như một đứa con tinh thần của mình, cùng theo dõi những bước tiến, đôi lúc chậm rãi nhưng chắc chắn. Ngoài không gian cá nhân ấm cúng tiện nghi, trải nghiệm phố mua sắm chắc chắn sẽ là một điểm nhấn của khu dân cư vừa hiện đại vừa truyền thống này".

Cận cảnh khu nhà mẫu The Manor Central Park.

Theo Ban quản lý dự án, The Manor Central Park dự kiến đưa ra 382 căn Shophouse và 56 căn Townhouse với các loại hình, diện tích khác nhau giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Thêm vào đó, tất cả căn nhà tại đây đều được thiết kế với phong cách quốc tế hiện đại và tao nhã; mỗi mét vuông đất đếu được xem xét kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa không gian và giảm chi phí năng lượng.

Với những công trình độc đáo, mang tính biểu tượng tại Việt Nam như toà tháp Bitexco Financial Tower mang hình dáng của búp sen đang hé nở; khách sạn 5 sao JW Marriott - nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama lưu trú trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016 hay khu phố Paris thu nhỏ trong lòng Hà Nội The Manor, các sản phẩm của The Manor Central Park chắc chắn sẽ là nơi an cư lạc nghiệp mang giá trị sống xanh, văn minh hiện đại và thuận tiện để kinh doanh, đại diện Bitexco khẳng định.

Thế Đan