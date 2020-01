Lượng than cấp cho điện năm 2019 đạt hơn 36 triệu tấn, tăng 7 triệu so với 2018 và 12 triệu tấn so với 2017.

Theo báo cáo tại hội nghị tổng kết năm 2019 của Tập đoàn Than & khoáng sản Việt Nam, ngày 10/1, năm 2019 tập đoàn này cấp hơn 36 triệu tấn than cho sản xuất điện tăng gần 7 triệu tấn so với 2018, tăng 12 triệu tấn so với 2017. Dự kiến, nhu cầu than cho điện năm 2020 gần 50 triệu tấn, và có thể tăng lên gấp đôi vào 2030.

Trước nhu cầu phụ tải điện tăng cao cho sản xuất, tiêu dùng từ năm sau, kéo theo nhu cầu than cho sản xuất điện, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành than vừa phải sản xuất, vừa nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu. Ước tính, năm 2020 sẽ phải nhập thêm 12 triệu tấn than về pha trộn cùng than trong nước để cấp cho điện. Lượng nhập khẩu sẽ tăng lên 30,5 triệu tấn vào 2025 và 50 triệu tấn vào 2030.

Để đáp ứng được, Phó thủ tướng yêu cầu đảm bảo kế hoạch 2020, đặc biệt sản xuất đáp ứng theo nhu cầu thị trường với nhiều đơn vị khác cùng tham gia cung cấp than cho phát triển điện. Trong đó, tập đoàn đáp ứng đủ than theo hợp đồng trong 5 năm tới để chủ động sản xuất, nhập khẩu, phối trộn cho sản xuất.

"Tận dụng hiệu quả sử dụng than, bảo vệ môi trường, không thể chủ quan để ảnh hưởng đến phát triển nguồn điện, đáp ứng đủ điện", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài chuyện than cho điện, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý, TKV phải đẩy mạnh tái cấu trúc lại doanh nghiệp, rà soát lại những gì đang thực hiện. Ông ví dụ, dự án điện Quỳnh Lập không đủ tiền làm thì có nhất thiết làm 100% hay huy động các nguồn lực khác. "Uỷ ban Quản lý vốn phối hợp với TKV cần khẩn trương làm rõ vấn đề này vì ảnh hưởng tới việc cấp điện", Phó thủ tướng nêu.

Bên cạnh đó, ngành than phải tái cấu trúc đầu tư, kế hoạch hoá đầu tư, tái cấu trúc sản phẩm than, điện, công nghiệp cơ khí liên quan ngành. Từ đó xây dựng chiến lược phát triển ngành với tầm nhìn dài hơi hơn; ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, vốn đầu tư vào sản xuất, đặc biệt là dự án hầm lò khai mỏ mới, khai thác khoáng sản, đặc biệt là dự án Alumin.

Năm 2019, TKV ghi nhận doanh thu 131.500 tỷ đồng, tăng 9% so với 2018. Lợi nhuận hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ so với kế hoạch.

Tập đoàn này nộp ngân sách 1.500 tỷ đồng. Thu nhập lao động ngành than tăng 12% so với năm 2018, bình quân 12,4 triệu đồng một tháng, riêng công nhân hầm lò đạt 1 triệu đồng một công (tương đương 20 triệu đồng một tháng). TKV đặt mục tiêu lợi nhuận 3.500 tỷ đồng năm 2020, đưa thu nhập ngành than sẽ tăng lên bình quân 12,7 triệu đồng, tăng gần 3% so với 2019.

Anh Minh