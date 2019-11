Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu xử nghiêm nếu phát hiện cán bộ, công chức bao che và sớm đưa vụ Địa ốc Alibaba ra xét xử

Chỉ đạo này của Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình được nêu trong văn bản Văn phòng Chính phủ gửi tới Bộ Công an, Xây dựng, Tài nguyên & môi trường và UBND các tỉnh, thành phố. Theo đó, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba để sớm đưa ra truy tố, xét xử và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có.

Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quản lý đất đai, kinh doanh bất động sản khi để xảy ra vụ án trên địa bàn. Quá trình điều tra nếu phát hiện có sự bao che của cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước cần xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng, Tài nguyên & môi trường tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản; rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, có khoảng 6.700 người có thể là nạn nhân của Công ty địa ốc Alibaba, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án. Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Alibaba đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.

Giữa tháng 9, Công an TP HCM bắt giữ Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015. Đầu tháng 10, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực (em trai của Luyện) về hành vi Rửa tiền và triệu tập, phong toả hàng loạt tài khoản của nhiều người có dấu hiệu tẩu tán tài sản cho anh em Luyện.

Anh Minh