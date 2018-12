Công ty Phát Đạt (PDR) vừa được bình chọn trao giải thưởng top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018. Đây là bảng xếp hạng do tạp chí Nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng công ty chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các doanh nghiệp được trao giải dựa trên việc đo lường kết quả kinh doanh liên tiếp trong 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng gồm doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường này nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Giải thưởng có sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín thế giới như Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu.

Theo đại diện Phát Đạt, công ty đã lên kế hoạch để tiếp tục đảm bảo tăng trưởng trong năm nay và những năm tiếp theo. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 được cổ đông giao là doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ và lãi ròng 640 tỷ đồng.

"Năm 2018 là năm bản lề trong giai đoạn phát triển 2018-2020, vì vậy chúng tôi hướng đến tập trung các giải pháp để hoạt động kinh doanh tăng trưởng khả quan", đại diện Phát Đạt nói.

Cụ thể, công ty sẽ mở rộng mạng lưới đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối sản phẩm, phát triển các chiến lược về nhân sự, tài chính, quỹ đất cũng như các dự án quy mô vừa, sản phẩm đáp ứng thị hiếu để có nguồn thu nhanh.

Bà Đặng Nguyễn Thùy Trang (giữa), đại diện công ty Phát Đạt tại lễ vinh danh.

Năm 2017, công ty đưa ra phương án tái cơ cấu các dự án hiện tại, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phát triển đầu tư, kinh doanh các dự án mới, tìm kiếm các cơ hội đầu tư trung dài hạn, tập trung các dự án hợp tác công tư (dự án PPP).

Công ty cũng đẩy nhanh hoàn thiện các dự án The EverRich Infinity và Millennium, hoàn tất bán hàng dự án.

Doanh thu thuần năm 2017 gần 1.327 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước nhưng biên lãi gộp tăng. Lãi ròng gần 440 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 80% so với năm 2016, ghi nhận mức cao nhất đơn vị này có được từ khi thành lập. So với kế hoạch đề ra trong năm 2017 là 336 tỷ đồng, công ty đã vượt 31% chỉ tiêu.

Theo đại diện công ty, kể từ đầu năm, cổ phiếu PDR có xu hướng tăng, có thời điểm chạm mức giá 40.600 đồng mỗi cổ phiếu, tăng trưởng hơn 240% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong thời gian tới công ty sẽ tăng vốn chủ sở hữu, hạn chế sử dụng vốn vay, thực hiện tái cơ cấu tài chính để đầu tư phát triển các dự án chủ yếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu.

Bảo An