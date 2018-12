Phao cơ là vật dụng quen thuộc với nhiều gia đình, có tác dụng đóng mở tự động khi nước đầy hoặc nước sắp cạn. Do đó, lựa chọn một sản phẩm phao cơ chất lượng cho bồn và bể nước là mối quan tâm của người tiêu dùng.

Trên thị trường hiện có nhiều loại phao cơ, với nhiều mẫu mã, chất lượng khác nhau mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Tuy nhiên, các loại phao cơ truyền thống thường có một số hạn chế như cồng kềnh, lắp đặt khó khăn, van phao dễ rỉ sét, độ bền thấp...

Phao cơ thế hệ mới với nhiều cải tiến về công nghệ.

Với nỗ lực phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người dùng, các kỹ sư tại Công ty Cơ khí Bách Khoa đã nghiên cứu và phát triển một loại phao cơ thế hệ mới, với nhiều cải tiến về công nghệ, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Sau hơn 2 năm xuất hiện, phao cơ thế hệ mới đã đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng.

Sản phẩm này được cấp bằng sáng chế và có thể thay thế cho phao cơ truyền thống làm bằng đồng và inox thông thường. Được sản xuất từ vật liệu an toàn như nhựa ABS, thép không gỉ, sản phẩm đảm bảo an toàn cho nguồn nước và sức khỏe người dùng. Loại phao này còn được thiết kế theo nguyên lý đóng mở van bằng trợ lực của nam châm, do đó lực đóng và mở van nhạy, đảm bảo không bị rò rỉ nước, chịu được áp lực nước lên đến 10bar. Đây là một nghiên cứu hoàn toàn mới, khắc phục được nhiều hạn chế của phao cơ truyền thống, mang lại sự an tâm cho người sử dụng.

Dễ dàng lắp đặt nhờ kết cấu nhỏ gọn, đơn giản.

Ngoài ra, phao cơ thế hệ mới có kết cấu nhỏ gọn, đơn giản nên người dùng có thể dễ dàng lắp đặt và sử dụng cho tất cả các loại bồn, bể nước, két nước bồn cầu, máy năng lượng mặt trời... Sản phẩm còn được trang bị lưới lọc bằng thép không gỉ để lọc bụi bẩn cho nguồn nước, giúp bảo vệ các thiết bị trong gia đình như máy giặt, máy nóng lạnh, bồn cầu…

Bên cạnh đó, nhờ được sản xuất từ các nguyên vật liệu có độ bền cao nên phao cơ thế hệ mới có khả năng chịu được áp lực nước cao và tuổi thọ có thể lên đến hơn 10 năm. Đây là đặc điểm được nhiều người tiêu dùng hài lòng bởi có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Sản phẩm có độ bền cao, tuổi thọ sử dụng có thể lên đến 10 năm.

Theo ông Huỳnh Văn Nam, giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Bách Khoa, phao cơ thế hệ mới là kết quả của sự tâm huyết của đội ngũ kỹ sư. "Chúng tôi luôn tâm niệm phải mang đến cho người dùng những sản phẩm thiết thực để phục vụ đời sống hàng ngày. Sau hơn 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm với không ít lần thất bại, phao cơ thế hệ mới ra đời là niềm tự hào của chúng tôi", ông Nam nói.

Sản phẩm đã đáp ứng được yêu cầu khắt khe của người dùng, đảm bảo an toàn với sức khỏe và mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống. Với thành công của phao cơ thế hệ mới, công ty sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm tiêu dùng thông minh, phục vụ cho đời sống của người dân.

Phao cơ thế hệ mới là sản phẩm thiết thực đối với mỗi gia đình. Sử dụng phao cơ thế hệ mới từ Công ty Cơ khí Bách Khoa, người dùng có thể yên tâm về chất lượng, độ bền và hiệu quả sử dụng.

(Nguồn: Cơ khí Bách Khoa)