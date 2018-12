Lãnh đạo Công ty Phú Mỹ Hưng cho biết, các dự án nhà ở từ trung đến cao cấp ra mắt hai năm nay thu hút nhiều khách ngoại quốc nhờ môi trường sống có nhiều nét tương đồng so với các quốc gia phát triển. Khu đô thị phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, tiện ích hoàn chỉnh, mật độ cư dân hợp lý, hệ thống sông ngòi mát mẻ, nhiều cây xanh, an ninh đảm bảo 24/7.

"Cư dân đa dạng về quốc tịch như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Anh, Mỹ, góp phần phát triển khu đô thị thành một thành phố quốc tế quy tụ nền tảng văn hóa, ẩm thực phong phú", vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Nhiều khách ngoại tham dự các đợt chào bán của Midtown. Ảnh: Phú Mỹ Hưng.

Trong đó nổi bật nhất là khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown - dự án đầu tiên do "ông lớn" Nam Sài Gòn liên doanh cùng ba đối tác địa ốc hàng đầu Nhật Bản phát triển, khi khối ngoại sở hữu tới 20% trong gần 1.000 sản phẩm đã bán ra.

"Đây là dự án thu hút lượng người nước ngoài quan tâm và mua nhà nhiều nhất từ trước đến nay của chúng tôi. Đặc biệt lượng khách ngoại tăng nhanh qua các giai đoạn mở bán", đại diện công ty chia sẻ.

Cụ thể, số khách nước ngoài mua nhà ở sự kiện mở bán đầu tiên của dự án The Signature (giai đoạn 3 của Phú Mỹ Hưng Midtown) tăng 20% so với giai đoạn hai The Symphony, tăng gần gấp đôi so với giai đoạn đầu tiên The Grande. Con số này còn có thể cao hơn nếu trước đó doanh nghiệp không hạn chế nhận hồ sơ mua nhà của nhóm khách ngoại nhằm đảm bảo tỷ lệ theo đúng quy định.

Chủ đầu tư cho biết thêm, trong 500 hồ sơ chờ tham gia đợt bán thứ hai dự án The Signature vào cuối tháng 3, có không ít hồ sơ ngoại quốc. Số thư đăng ký vẫn đang gửi tiếp về, trong đó lượng khách nước ngoài có xu hướng tăng. Chủ đầu tư có khả năng phải hạn chế hồ sơ của nhóm khách này.

Cư dân nước ngoài tại Phú Mỹ Hưng Midtown chiếm khoảng 20%, trong đó đa số đến từ Nhật Bản. Nguồn: Phú Mỹ Hưng.

Một trong những lý do dẫn đến quyết định chọn mua nhà trong Midtown của khối ngoại là khu phức hợp quy hoạch theo định hướng "đa chức năng tại chỗ - self-contained". Hình thức này khá phổ biến tại các nước phát triển, với nhiều cấp độ dịch vụ, tiện ích khép kín về thương mại, giáo dục, y tế, giải trí, tài chính... liền kề nơi ở.

Ngoài các tiện ích trong từng tòa nhà cùng với dịch vụ khép kín, chỉ cách dự án vài phút đi bộ là các trường học quốc tế của Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada... đáp ứng nhu cầu học tập cho con cái của các gia đình ngoại quốc.

*Video người nước ngoài đón nhận dự án The Signature

Phân nửa cư dân khu đô thị Phú Mỹ Hưng là người nước ngoài

Kiến trúc và cảnh quan có nhiều điểm nhấn, mang dáng dấp đô thị quốc tế. Trong đó, tiện ích nội khu thu hút nhất của Phú Mỹ Hưng Midtown là Sakura Park - công viên hoa anh đào có chiều dài 600m, chạy dọc theo bờ sông Cả Cấm, song song với khu phức hợp. Tòa nhà M7A chào bán vào cuối tháng 3 có một mặt đối diện với quảng trường nước Sakura Plaza của công viên, mặt kia nhìn vào hoa viên nội khu, ví như vị trí "trung tâm của trung tâm".

Đợt bán thứ hai của The Signature là đợt bán căn hộ cuối cùng của Midtown trong năm 2018. Ảnh: Phú Mỹ Hưng.

Theo dự báo xu thế đầu tư bất động sản nửa đầu năm 2018 do CBRE công bố, việc nới lỏng quyền sở hữu tài sản cho người nước ngoài từ tháng 7/2015 giúp gia tăng số người mua nhà cá nhân.

Tuấn Nhu