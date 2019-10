Ngày 15/10, PG Bank sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự sau khi chủ tịch thôi chức.

Trong thông báo mới đây, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) cho biết, sẽ họp đại hội cổ đông bất thường và một trong các nội dung là bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2020.

Trước đó, ông Bùi Ngọc Bảo đã thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng vào cuối tháng 9. Từ 25-27/9, Uỷ ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và kết luận ông Bùi Ngọc Bảo - nguyên Chủ tịch HĐQT Petrolimex chịu trách nhiệm chính về vi phạm của Ban thường vụ Đảng uỷ Petrolimex.

Sau khi ông Bảo thôi chức ở PG Bank, ông Lê Minh Quốc – Thành viên Hội đồng quản trị PG Bank làm thành viên phụ trách Hội đồng quản trị từ ngày 23/9.

Trong phiên họp cổ đông sắp tới, PG Bank cũng dự kiến trình lên cổ đông thay đổi điều lệ ngân hàng. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của PG Bank nhằm phù hợp thực tế vận hành cũng như định hướng, mục tiêu kinh doanh của ngân hàng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019, lãi sau thuế của nhà băng giảm gần 37% so với cùng kỳ năm ngoài, đạt hơn 50 tỷ, do chi phí dự phòng rủi ro tăng mạnh. Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản cũng giảm gần 6% so với đầu năm, ở mức 28.174 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng giảm 8%, dư nợ tín dụng tăng nhẹ 1%, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 3,06% đầu năm lên mức 3,5%.

Quỳnh Trang