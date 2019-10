Park Kiara thừa hưởng lợi thế hạ tầng phát triển tại khu đô thị ParkCity Hanoi và được quy hoạch đồng bộ với tiện ích hiện đại, hoàn chỉnh, thiết kế chuẩn xanh.

ParkCity Hanoi là khu đô thị kế thừa tinh hoa kiến trúc của đô thị thịnh vượng bậc nhất Kuala Lumpur (Malaysia) và đạt nhiều giải thưởng bất động sản như The EDGE Malaysia, FIABCI.

Mới đây, chủ đầu tư đã ra mắt chung cư cao cấp Park Kiara sau thành công với khu biệt thự nhà vườn liền kề Nadyne Gardens, Evelyne Gardens và The Mansions. Phân khu này thừa hưởng các tiện ích và không gian sống xanh của dự án ParkCity Hanoi, có mật độ căn hộ thấp và không gian sinh hoạt chung rộng rãi giúp thúc đẩy mối quan hệ cộng đồng.

Dự án chung cư đầu tiên Park Kiara tại ParkCity Hanoi.

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội tại điểm cắt của trục đường Lê Văn Lương kéo dài và đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội ParkCity rộng 77,4 ha tích hợp các tiện ích cần thiết cho một cuộc sống hiện đại, khỏe mạnh và hạnh phúc. Cộng đồng dân cư thịnh vượng đã hình thành từ sự lấp đầy tới 99% tại các tiểu khu biệt thự nhà vườn liền kề Nadyne, Evelyen và The Mansions. Các tiện ích trong dự án gồm: Trường quốc tế ParkCity Hanoi - top 11 trường chuẩn quốc tế Hà Nội; khu tiện ích The Parkcity Club với những tiện ích đẳng cấp 5 sao; khu phức hợp giải trí, ẩm thực và mua sắm The Village.

Park Kiara tọa lạc tại vị trí tâm điểm thuộc nội khu ParkCity, thừa hưởng toàn bộ môi trường sống an lành gồm không gian xanh lên tới 13,7 ha và hệ thống công viên dạng tuyến với hơn 2.300 cây bóng mát và khoảng 400.000 cây bụi. Phân khu này gồm hai tòa căn hộ 31 tầng, trong đó có 3 tầng nổi và một tầng hầm đỗ xe rộng rãi, sở hữu phong cách thiết kế đơn giản và hiện đại như các khu đô thị mới của Singapore và Malaysia. Hai tòa có mật độ căn hộ thấp với 432 căn hộ sở hữu tầm nhìn 360 độ. Khác với các dự án khác trên thị trường, khi sở hữu căn hộ tại Park Kiara, mỗi gia đình sẽ được đảm bảo một chỗ đỗ xe cố định riêng giúp cư dân tiết kiệm một khoản chi phí lớn.

Park Kiara kế thừa thiết kế xanh của tổng khu đô thị với những khu vườn trên cao độc đáo

Thiết kế xanh vẫn tiếp tục kế thừa từ tổng khu đô thị, mỗi toà đều sở hữu khu vườn trên cao thoáng rộng với chiều cao bằng 3 tầng căn hộ, đại diện chủ đầu tư chia sẻ. Không gian xanh không chỉ lan tỏa dưới mặt đất mà còn được đưa lên trên không trung nhằm đảm bảo bầu không khí được thanh lọc tốt nhất. Trọn vẹn tầng 4 thiết kế dành riêng cho hệ thống bể bơi và các tiện ích thư giãn dành riêng cho cư dân như bể bơi ngoài trời, bể bơi trẻ em, gym nổi, khu yoga ngoài trời, vườn thiền, khu BBQ... kết hợp sắc xanh của cỏ cây tạo để đem tới không gian thư giãn an lành cho cư dân.

Không gian sinh hoat chung tại ParkCity được chú trọng để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của cư dân.

Đại diện dự án chia sẻ, không gian sinh hoạt chung tại ParkCity Hanoi được thiết kế có chủ đích để thúc đẩy mối quan hệ cộng đồng và nuôi dưỡng các giá trị gia đình. Bên cạnh đó, các sự kiện cộng đồng cũng thường xuyên tổ chức để tăng cường sự giao lưu, gắn kết giữa cư dân cũng như mang lại những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng khu vực lân cận.

Quỳnh Hương