Ở Việt Nam, căn hộ hướng công viên tại các khu đô thị lớn như Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Ecopark, Phú Mỹ Hưng… có mức giá cao hơn so với dự án cùng phân khúc cao cấp khác, song vẫn thu hút sự quan tâm của không ít người có tiền.

Theo chủ đầu tư Vinhomes, bên cạnh các khách hàng độc thân thu nhập cao có nhu cầu tận hưởng cuộc sống thư thái giữa lòng đô thị và giới đầu tư, nhiều gia đình cũng là nhóm khách hàng thường xuyên của bất động sản gần công viên hoặc có tầm nhìn công viên do những tác động tích cực của không gian sống xanh đến trẻ nhỏ.

"Mặc dù có giá cao hơn mặt bằng chung trên thị trường, nhưng các căn hộ có tầm nhìn công viên hay được phát triển theo mô hình “công viên trong vườn nhà” như Park View đều tiêu thụ tốt sau thời gian ngắn mở bán", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Park View - căn hộ có tầm nhìn hướng công viên ven sông lớn nhất Sài Gòn.

Được mệnh danh là tòa nhà “xanh nhất thiên đường xanh” thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (Tân Cảng) - Park View cao 42 tầng, mỗi tầng có 13 căn hộ, loại 2-4 phòng ngủ, tất cả đều thiết kế khe sáng và mặt thoáng giúp đón gió, ánh sáng tự nhiên. 100% căn hộ Park View cũng được lắp kính Low-E cản nhiệt, trang bị công nghệ lọc nước tiêu chuẩn châu Âu.

Điểm nhấn ấn tượng của Park View chính là tầm nhìn khoáng đạt, hướng trực diện ra sông Sài Gòn và công viên ven sông Vinhomes Central Park 14ha - lớn nhất thành phố. Cư dân Park View được hưởng thụ hơn 40 hạng mục tiện ích của công viên như khu vui chơi trẻ em, hệ thống sân thể thao như tennis, bóng rổ, sân tập golf, khu vườn tiệc nướng, chuỗi nhà hàng ẩm thực, quảng trường trung tâm công viên….

Park View cũng nằm ngay giữa hai phân vùng tiện ích nội khu rộng lớn với hai hồ bơi, vườn sinh thái, có mật độ cây xanh cao bậc nhất dự án.

Thực tế, không chỉ ở Việt Nam là trước đó tại các thành phố lớn trên thế giới, căn hộ có tầm nhìn công viên có thể được bán với giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD, đơn cử như căn hộ hướng cửa nhìn ra công viên Central Park của thành phố New York.

Thực tế, từ năm 1855, ngay khi chính quyền New York phê duyệt việc sử dụng 3,41km2 đất khu Manhattan để xây dựng công viên công cộng, mảnh đất trước đây vốn là đất đá và các khu phố lụp xụp bỗng chốc trở thành một trong những khu đất vàng.

Đất lân cận Central Park New York là một trong những khu đất vàng đắt giá nhất - không của chỉ riêng nước Mỹ mà trên toàn thế giới.

Với vốn đầu tư 7,4 triệu USD, công viên Central Park “có giá” cao hơn cả bang Alaska khi nước Mỹ mua lại bang này vào năm 1867 với khoản tiền 7,2 triệu USD. Và số tiền chính quyền New York đã bỏ ra xây công viên không là gì so với “lợi nhuận” khổng lồ mà lá phổi xanh mang lại.

Trong một phân tích của The New York Times, Central Park biến New York thành một điểm đến hấp dẫn hơn với gần 40 triệu lượt khách dạo chơi tại công viên mỗi năm, tăng sự tín nhiệm của người dân với chính quyền thành phố, chưa kể những tác động vô giá đến môi trường sống, sức khỏe của gần 10 triệu dân New York. Trong khi đó, thống kê của tờ The Wall Street Journal, căn hộ gần công viên tại đây có giá cao hơn 22-50% so với khu vực khác sau khi dự án này vận hành.

Dẫn nguồn từ trang Standard của Anh, thì không riêng New York, công viên là yếu tố “vàng” đẩy giá bất động sản là câu chuyện chung ghi nhận tại các thành phố lớn. Nếu tại Singapore, các căn hộ gần công viên được xếp hạng 5 sao với giá thuê hoặc bán rất cao, thì tại London (Anh), căn hộ tầm nhìn công viên cũng gia tăng 45% giá trị.

Thanh Thư