Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5, Việt Nam nhập khẩu khoảng 12.000 ôtô nguyên chiếc các loại, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ.

Xe giá rẻ đang bán chạy tại Việt Nam.

Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu ôtô tháng này chỉ đạt khoảng 195 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình, giá trị mỗi ôtô nhập khẩu trong tháng 5 khoảng hơn 16.000 USD, thấp hơn so với mức trung bình 26.700 USD của tháng 4. So với cùng kỳ 2015, đơn giá bình quân mỗi xe còn giảm trên 50%, tương ứng giảm gần 18.000 USD.

Như vậy sau 5 tháng, Việt Nam đã chi khoảng 927 triệu USD để nhập 41.000 ôtô. Con số cùng kỳ là khoảng 45.000 xe, tương đương hơn 1,2 tỷ USD. Như vậy, trong khi lượng chỉ giảm 8,8% thì giá nhập khẩu đã giảm 22,8%.

Đơn giá bình quân xe nhập ngoại theo tháng

Thời gian Lượng Giá trị (triệu USD) Bình quân mỗi xe (nghìn USD) Tháng 5/2015 10.000 337 33.700 Tháng 2/2016 6.000 142 23.600 Tháng 3/2016 9.000 208 23.100 Tháng 4/2016 9.000 251 26.700 Tháng 5/2016 12.000 195 16.000

Nguyên nhân của hiện tượng này một phần do các chính sách thuế phí thay đổi, tác động mạnh đến đơn giá xe. Theo đó, từ đầu năm 2016, chính sách tính thuế tiêu thụ đặc biệt tại cơ sở bán ra đã làm giá xe ngoại, nhất là các dòng xe đắt tiền, đã tăng mạnh do phải gánh thêm chi phí vận chuyển, nhân công, quảng cáo..., ảnh hưởng đến quyết định của người mua xe.

Thêm vào đó, ngày 1/7 tới, các dòng xe đắt tiền có dung tích động cơ từ 2.5 lít sẽ tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt, xe càng có dung tích lớn thuế sẽ càng cao. Trong đó, tăng mạnh nhất là dòng xe trên 6 lít (60-150%). Do đó việc tiêu thụ các dòng xe đắt tiền tại Việt Nam sẽ gặp khó khăn lớn do giá xe tăng mạnh.

Ngoài ra, thị trường xe năm 2016 còn ghi nhận cuộc đổ bộ của ôtô giá rẻ Thái Lan. Đến nay, Thái Lan đang là quán quân xuất khẩu ôtô vào Việt Nam, vượt Trung Quốc và Hàn Quốc, Trong đó, 70% xe nhập từ Thái là dòng xe tải, xe bán tải. Đơn giá bình quân của xe từ Thái Lan chỉ khoảng 18.800 USD, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 38.000 USD từ thị trường Trung Quốc.

Về việc bán xe tại Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa cho biết trong tháng 5, người Việt đã mua 26.028 xe, tăng 45% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, thị trường tiêu thụ khoảng 111.442 xe, tăng 31% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng xe lắp ráp trong nước áp đảo với 85.238, gấp hơn 3 lần so với lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 37% trong khi nhập khẩu chỉ tăng 16% so với cùng kỳ.

Các xe ôtô bán chạy nhất trong tháng 5 là Ford Ranger, Toyota Vios, Toyota Fortuner, Mazda 3, Kia Morning… Trong khi đó, Thaco và Toyota vẫn là 2 hãng có doanh số lớn nhất.

Bạch Dương