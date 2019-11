TP HCM OPSWAT giới thiệu đến cộng đồng an ninh mạng giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu tại sự kiện Vietnam ICT Outlook-VIO 2019, ngày 31/10 vừa qua.

Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam ngày càng phát triển phức tạp và tinh vi. Doanh nghiệp có thể trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng, mức độ thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Là nhà tài trợ vàng cho sự kiện VIO 2019, OPSWAT mang đến thông điệp "Trust no file, trust no device" nhằm nhắn gửi tới các doanh nghiệp rằng bất kỳ các tập tin, thiết bị nào đều có thể tiềm ẩn nguy cơ với hệ thống an toàn thông tin trọng yếu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin, kiến thức, công nghệ cho nhân viên để có thể tránh các cuộc tấn trong thời kỳ kỷ nguyên số như hiện nay.

OPSWAT mong muốn mang đến các trải nghiệm thực tế cho khách hàng về cách các công nghệ hoạt động trên nền tảng và hệ thống của doanh nghiệp. Tại sự kiện, các chuyên viên của OPSWAT đã thực hiện thử nghiệm với các nguy cơ an ninh mạng mà doanh nghiệp phải đối mặt hằng ngày. Từ đó đưa ra các phân tích và giải pháp khắc phục.

OPSWAT là một trong những đơn vị đồng hành cùng sự kiện VIO 2019.

Bên cạnh đó, chuyên viên giới thiệu các công nghệ mới tiên tiến hiện là xu hướng, được đề xuất sử dụng bởi các công ty công nghệ hàng đầu trong ngành như công nghệ Multi-scanning, Deep-CDR, Vulnerability Assessment, Proactive DLP, Threat Intelligence, Sandbox...

Với những doanh nghiệp quan tâm chi tiết việc triển khai, ứng dụng các giải pháp của OPSWAT vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, có thể thảo luận với chuyên gia tư vấn của công ty tại bàn xúc tiến thương mại (business matching), gian hàng số 03. Chuyên viên tư vấn những giải pháp phù hợp cho nhu cầu mong muốn của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo lộ trình và ngân sách đầu tư.

Theo báo cáo của VNCert, tính từ thời điểm đầu năm tới tháng 8/2019, đã có hơn 7.000 cuộc tấn công mạng tại Việt Nam, tăng hơn 104% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam là một trong những nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bị tấn công mạng nhiều nhất.

Ông Lã Mạnh Cường, Tổng giám đốc OPSWAT Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp nên trang bị các công nghệ bảo vệ hệ thống trọng yếu, đồng thời nâng cao nhận thức nguy cơ tấn công mạng cho toàn bộ nhân viên, không chỉ riêng phòng IT. Các công ty Fintech quản lý dữ liệu khách hàng, là đối tượng nhắm đến của các hacker mũ đen. "OPSWAT hy vọng bảo vệ cho các doanh nghiệp Fintech thông qua giải pháp của mình, cũng như việc tập đoàn mẹ OPSWAT ở Mỹ đã bảo vệ nhiều ngân hàng thời gian qua", ông cho biết.

Với mong muốn đóng góp những kiến thức, thông tin mới nhất về mối đe dọa trên mạng và giải pháp để phòng ngừa, chuyên gia của OPSWAT đã tham gia làm diễn giả cho sự kiện này với các chủ đề: "Làm sao bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng tăng" do ông Trí Vũ, Giám đốc quản lý kỹ thuật phần mềm OPSWAT Việt Nam trình bày; "Những công ty phần mềm phát triển đã tạo ra lợi thế sáng tạo thông qua hoạt động start-up liên tục như thế nào?" do ông Lã Mạnh Cường, Tổng giám đốc OPSWAT Việt Nam trình bày.

Sự kiện VIO 2019 có sự góp mặt của hơn 2.000 người tham dự cùng 30 doanh nghiệp từ các lĩnh vực khác nhau.

Vietnam ICT Outlook - VIO 2019 là sự kiện tổ chức lần thứ 24 bởi Hiệp hội tin học TP HCM - HCA, phối hợp cùng Fintech Academy Singapore, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ ngân hàng Đại học Quốc gia TP HCM. Chủ đề năm nay thảo luận xung quanh nội dung "Định hình tương lai Fintech Việt Nam" (Shaping the future of Vietnam Fintech) với sự tham gia của 2.000 khách tham dự và 30 doanh nghiệp triển lãm đến từ ngân hàng, công ty Fintech và các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

OPSWAT cung cấp các sản phẩm và giải pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Mục tiêu của doanh nghiệp là loại bỏ phần mềm độc hại và các cuộc tấn công zero-day. Đơn vị tin rằng mọi tập tin và mọi thiết bị đều ẩn chứa mối đe dọa. Chúng phải được xử lý và ngăn chặn tại mọi nơi vào mọi thời điểm - từ trước lúc vào hệ thống hay trước khi ra khỏi hệ thống của doanh nghiệp.

Sản phẩm của OPSWAT tập trung vào việc ngăn chặn mối đe dọa và tạo quy trình để truyền dữ liệu và truy cập thiết bị an toàn. Kết quả là các hệ thống hoạt động hiệu quả và giảm thiểu tối đa rủi ro hay nguy cơ tiềm ẩn.

Hữu Thông