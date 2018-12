"Đối với Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), tính cạnh tranh sẽ rất cao vì các mặt hàng trong ASEAN tương đối giống nhau. Do có sự di chuyển tự do lao động có tay nghề nên chất lượng nguồn nhân lực cũng là thách thức lớn. Riêng với TPP và FTA Việt Nam - EU, sản phẩm chăn nuôi sẽ bị cạnh tranh rất lớn từ hàng nhập khẩu, dù lộ trình cắt giảm thuế quan khá dài (8-12 năm) do sức cạnh tranh sản phẩm Việt rất kém. Vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là một trở ngại lớn. Một số đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là các doanh nghiệp mà khả năng cạnh tranh kém, khu vực nông nghiệp và nông dân. Khoảng cách giàu nghèo sẽ bị dãn ra, ảnh hưởng đến định hướng phát triển. Thách thức về thực thi, sửa đổi luật pháp, đào tạo nhân lực... Thách thức tuy là sức ép trực tiếp nhưng ép đến đâu còn tuỳ thuộc vào đối sách của chủ thể, mà ở đây là Nhà nước và doanh nghiệp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, phải hiểu rõ những cam kết để thực thi, nâng cao cạnh tranh để nắm bắt cơ hội, hoá giải những thách thức". Ông Trương Đình Tuyển