Ống ruột gà lõi thép là vật tư thiết bị điện có chức năng chứa toàn bộ hệ thống dây dẫn điện của công trình. Ngoài vai trò đó, sản phẩm còn bảo vệ dây dẫn điện tránh được những tác động va đập ở bên ngoài. Điều này giúp dây dẫn hoạt động ổn định trong một thời gian dài. Sản phẩm bảo vệ cho dây cáp điện, chống cháy lan toàn bộ hệ thống điện khi có hỏa hoạn xảy ra.

Biết được tầm quan trọng của ống ruột gà lõi thép, Công ty Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam (VNC Vietconduit) đã tìm hiểu, cải tiến và đưa vào sản xuất dòng sản phẩm ống ruột gà lõi thép chống cháy. Sản phẩm nhằm tăng thêm hiệu quả bảo vệ dây dẫn điện tránh những tác động của bụi, nước và dầu từ môi trường bên ngoài.

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật, ống ruột gà lõi thép chống cháy được bảo vệ ở cấp độ cao IP 67- tiêu chuẩn Bảo vệ Quốc tế của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC). Đây còn là một loại ống luồn dây điện được thiết kế với cấu trúc dạng squarelock (hình dạng gấp khúc như ruột gà) và lõi được làm bằng thép cao cấp chịu nhiệt.

Đường xoắn của ống ruột gà lõi thép chống cháy được liên kết vững chắc với nhau, nên dễ dàng được uốn cong mà không lo bị gãy. Sản phẩm dùng để luồn dây điện cho các thiết bị rung động như động cơ motor...

Với khả năng chống thấm nước, chịu được nhiệt độ cao, có độ co giãn và độ chống ăn mòn tốt nên ống có thể linh hoạt lắp đặt cho nhiều vị trí của công trình trong nhà hoặc ngoài trời, mà không lo ảnh hưởng đến chất lượng.

Đặc biệt, hệ thống điện phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà là hạng mục luôn cần được đảm bảo sự hoạt động xuyên suốt và trơn tru. Bởi lẽ, trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, tất cả hệ thống điện của công trình sẽ bị ngắt còn hệ thống điện phòng cháy chữa cháy vẫn cần hoạt động, để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.

Ưu tiên sử dụng các loại ống luồn dây điện có khả năng chống cháy cao để bảo vệ cho hệ thống điện PCCC, tránh tình trạng cháy lan ở hệ thống điện... Ống ruột gà lõi thép là một trong những sản phẩm vật tư cơ điện đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

Ngoài sản xuất ống ruột gà lõi thép chống cháy luồn dây điện, Vietconduit còn cung cấp thêm những sản phẩm ống ruột gà lõi thép cùng loại bao gồm:

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện Vietconduit.

Ống ruột gà lõi thép (Flexible steel conduit)

Sản phẩm được làm từ thép mạ kẽm nhúng nóng - sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731, có chỉ số bảo vệ IP40 và chịu được nhiệt độ từ -45 độ C đến 350 độ C. Ống ruột gà lõi thép có kích thước 1/2 - 2 inch. Ống có độ co dãn cao, khả năng chịu nhiệt tốt (ống ruột gà chống cháy) và có giá thành rẻ.

Ống ruột gà lõi thép dùng cho khu vực trong nhà, những nơi khô ráo và dùng để luồn dây cho các thiết bị có trạng thái chuyển động hoặc rung động, hay nơi mà ống thép luồn dây điện cứng (steel conduit) không thể lắp đặt được.

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa mỏng (Flexible steel conduit with PVC coating)

Ống được làm từ thép mạ kẽm và có bọc một lớp nhựa mỏng màu đen bên ngoài. Lớp nhựa này giúp bảo vệ cho ống không bị bung và có thể sử dụng được trong nhà và ngoài trời - sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731, có chỉ số bảo vệ IP67 và chịu được nhiệt độ từ -40 độ C đến 105 độ C. Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa có kích thước 1/2 - 4 inch.

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC dùng cho khu vực trong nhà và ngoài trời; dùng để luồn dây cho các thiết bị có trạng thái chuyển động hoặc rung động.

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa dày (Liquid tight flexible steel conduit)

Đây là loại ống làm từ thép mạ kẽm và có bọc một lớp nhựa dày màu xám bên ngoài. Lớp nhựa này giúp bảo vệ cho ống không bị thấm nước, thấm dầu - sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731 / UL 360, có chỉ số bảo vệ IP67 và chịu được nhiệt độ từ -20 độ C đến 105 độ C. Ống có kích thước 1/2 - 4 inch.

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa chịu được va đập cao, bền, không bị bung do có lớp nhựa dày ở bên ngoài. Ống được sử dụng được trong nhà, ngoài trời và trong môi trường ẩm ướt (ống có khả năng chống nước và dầu tốt).

Ống ruột gà lõi thép bọc inox 304 (Explosion proof flexible conduit/ SUS304 wire braided flexible conduit)

Sản phẩm được làm từ thép mạ kẽm có bọc một lớp nhựa mỏng màu đen bên trong và một lớp inox 304 không gỉ ở bên ngoài - sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731 (Anh) ; UL 1203/UL 2225(Mỹ), có chỉ số bảo vệ IP67 và chịu được nhiệt độ từ -40 độ C đến 105 độ C. Ống có kích thước 1/2 - 2 inch.

Ống ruột gà lõi thép bọc inox 304 luồn dây điện được sử dụng luồn dây cáp điện trong các thiết bị sản xuất công nghiệp để tránh va đập. Sản phẩm chịu được nhiệt độ cao và sử dụng được ở tất cả khu vực khác như: trong nhà, ngoài trời, trong môi trường chống cháy nổ, ẩm ướt hoặc cả những nơi có độ ăn mòn cao.

Phụ kiện ống ruột gà lõi thép luồn dây điện Vietconduit.

Tất cả nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất ống ruột gà lõi thép đều được Công ty Ống Thép Luồn Dây Điện Việt Nam (VNC Vietconduit) chọn lọc kỹ càng, quy trình sản xuất được giám sát nghiêm ngặt nên sản phẩm khi đến tay khách hàng luôn đảm bảo chất lượng.

Ống thép luồn dây điện chính hãng, xuất xứ rõ ràng là một trong những yếu tố hàng đầu mà các chủ đầu tư, nhà thầu lựa chọn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung ứng và phân phối sản phẩm vật tư cơ điện trên thị trường, Vietconduit kỳ vọng sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của từng công trình và đem lại sự an tâm cho khách hàng.

(Nguồn: Vietconduit)