Tối ngày 28/11, tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã đón nhận giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu Việt Nam 2018" - Vietnam Outstanding Banking Awards 2018 - ở hạng mục Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ sáng tạo tiêu biểu.

Đại diện OCB chia sẻ, giải thưởng là động lực thúc đẩy ngân hàng trong những bước phát triển toàn diện cả về quy mô, hiệu quả và chất lượng trên thị trường tài chính - ngân hàng trong nước và quốc tế.

Ông Sanjay Chakrabarty - Phó tổng giám đốc OCB nhận giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu năm 2018.

Để nhận được giải thưởng này, ngân hàng đã trải quá trình thẩm định, xét duyệt bởi các thành viên hội đồng bình chọn, bao gồm đại diện từ cơ quan Chính phủ, bộ ngành, hiệp hội, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và công nghệ...

Theo đó, OCB đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ bằng việc cải tiến quy trình, công nghệ hiện đại, chất lượng nhân sự, hướng đến mục tiêu khách hàng trọng tâm. Đây cũng là một trong những ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành các hạng mục thuộc dự án Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II, áp dụng thành công nền tảng hợp kênh (Omni Channel) vào hoạt động.

OCB còn là một trong số các ngân hàng Việt Nam được hãng Moody’s liên tục nâng bậc xếp hạng lên B1, phản ánh năng lực và uy tín của đơn vị trong việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính với các đối tác. Điều này cũng ghi nhận những cải thiện năng lực tài chính nội tại và năng lực vốn của OCB trong thời gian vừa qua với mức tăng trưởng khả quan.

Trong năm nay, OCB đã liên tiếp nhận 2 giải thưởng từ tạp chí Tài chính Quốc tế (IFM) là Ngân hàng đột phá nhất Việt Nam năm 2018 - Most Innovative Digital Bank Viet Nam 2018 và Nền tảng kênh Omni mới tốt nhất Việt Nam - Best New Omni Channel Platform.

Vietnam Outstanding Banking Awards (VOBA) là giải thưởng do IDG Vietnam phối hợp cùng với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức song hành với chuỗi sự kiện Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam - Vietnam Retail Banking Forum. Giải thưởng được tổ chức thường niên từ năm 2012, với mục đích tìm kiếm và tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc, tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển cho ngân hàng và lĩnh vực tài chính nói riêng cũng như xã hội nói chung.

Ngoài việc giúp nội bộ các ngân hàng nhìn lại kết quả hoạt động cũng như nhận diện điểm mạnh, điểm cần cải thiện của các sản phẩm - dịch vụ trong năm, giải thưởng còn góp phần giúp các ngân hàng truyền thông các hoạt động của mình ra bên ngoài, thu hút và gắn kết khách hàng.

Các đại biểu tham quan gian hàng OCB tại Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam năm 2018.

Trong khuôn khổ sự kiện, Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam năm 2018 là hội thảo chuyên đề về nền tảng công nghệ số góp phần phát triển hoạt động tài chính. Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển hạ tầng số phục vụ hoạt động ngân hàng bán lẻ, kết nối khách hàng trên nền tảng số hóa, công nghệ tự động hóa hỗ trợ thẩm định hồ sơ tín dụng ngân hàng, giải pháp đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng phục vụ hoạt động bán lẻ, phân tích và xử lý dữ liệu khách hàng hiệu quả.

Diễn giả của chuyên đề là các chuyên gia đến từ cục Thông tin, Ngân hàng Nhà Nước, đại diện các ngân hàng... Tại hội thảo, ông Dư Xuân Vũ - Giám đốc khối Công nghệ OCB - cũng đã có những chia sẻ về kỹ thuật công nghệ dẫn đầu trong cách mạng 4.0 đối với ngành ngân hàng.

