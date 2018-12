Trung tâm vùng New York (NYCRC) vừa hoàn thành thi công 15 trong tổng số dự án của TP New York. Những dự án đã tận dụng thành công nguồn vốn EB-5 từ NYCRC để hỗ trợ cho việc thi công mới và trùng tu hơn 325.000 m2; hỗ trợ nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm cho người dân New York.

Dự án Fresh Direct (giai đoạn II) với nguồn vốn EB-5 từ NYCRC.

Đại diện NYCRC cho biết, kể từ năm 2009, trung tâm vùng đã cung cấp hơn 1,5 tỷ USD tiền vốn để đầu tư cho một lượng lớn các dự án đầu tư đa dạng về cơ sở hạ tầng và bất động sản tại bốn quận Brooklyn, Queens, Manhattan, và Bronx. Phần lớn số vốn đã được bỏ ra để đầu tư vào những khu vực kém phát triển của TP New York với mục đích phát triển kinh tế dài hạn.

Trong đó, NYCRC cung cấp 220 triệu USD tiền vốn xây mới công trình tại quận Bronx; 108,5 triệu USD đầu tư xây mới và tái phát triển các dự án tại vùng Washington Heights (Khu vực Ủy quyền Thượng Manhattan); 767 triệu USD đầu tư xây mới, tái phát triển và cho các dự án hạ tầng tại quận Brooklyn, bao gồm bảy dự án tổng trị giá là 339 triệu USD tại cảng hải quân Brooklyn.

Ông Paul Levinsohn, Giám đốc Quản lý của NYCRC cho biết đã cấp vốn đầu tư cho các dự án, tạo cơ hội việc làm từ hàng triệu mét vuông đất để phát triển, cải thiện cơ sở hạ tầng và bất động sản tại TP New York.

Những dự án hoàn tất đã tận dụng vốn EB-5 từ quỹ của NYCRC: một mạng lưới cơ sở hạ tầng không dây mới tại hệ thống xe điện ngầm TP New York; tái phát triển một cảng chứa hàng tại sân bay quốc tế JFK; tái phát triển nhiều công trình và cơ sở hạ tầng chưa được đưa vào sử dụng tại cảng hải quân Brooklyn, vùng công nghiệp lớn ở TP New York.

Nguồn vốn EB-5 từ quỹ của NYCRC còn hoàn tất giai đoạn một cơ sở phân phối và chế biến thực phẩm mới của dự án Fresh Direct’s tại phía Nam quận Bronx; không gian sản xuất âm nhạc và phòng thu mới tại Trường quay Steiner, xưởng sản xuất truyền hình và phim ảnh lớn nhất TP New York; giai đoạn một của việc tái phát triển trạm xe bus Cầu George Washington tại Washington Heights.

Khu phức hợp bán lẻ City Point tại Trung tâm Brooklyn; một khu phức hợp khách sạn và văn phòng y tế mới tại Washington Heights; những công trình chính yếu của quá trình tái phát triển khu vực Atlantic của quận Brooklyn; mở rộng trung tâm tàu điện ngầm Hutchinston tại quận Bronx... cũng là những dự án hoàn tất đã tận dụng vốn EB-5 từ quỹ của NYCRC.

Hệ thống tàu điện ngầm không dây tại New York.

Theo ông George L. Olsen, Giám đốc Quản lý NYCRC, trong suốt 2 năm qua, Bộ Ngân khố Mỹ đã cấp tổng cộng 65 triệu USD khoản tín dụng thuế dành cho thị trường mới (New Market Tax Credit) của nhiều công ty, dưới sự quản lý từ trung tâm vùng. Để nhận những khoản hộ trợ này, NYCRC được yêu cầu phải thể hiện định hướng công việc và theo dõi dài hạn các khoản đầu tư vào cộng đồng thu nhập thấp.

Ngoài hỗ trợ phát triển kinh tế trên khắp TP New York, NYCRC đã tạo cơ hội cho 4.650 cá nhân (Nhà đầu tư EB-5 và thành viên gia đình trực hệ) tham gia vào các dự án, để trở thành thường trú nhân tại Mỹ, thông qua chương trình "Đầu tư định cư EB-5". Hiện, tổng cộng 1.595 đơn I-829 đã được chấp thuận trong các dự án của NYCRC, cho phép 4.652 thành viên có được thẻ xanh vĩnh viễn. Việc chấp thuận đơn I-829 đã được thông qua trong 9 dự án đầu tiên của NYCRC.

"Hơn 4.650 thẻ xanh vĩnh viễn và gần 1.600 đơn I-829 được chấp thuận là thành quả suốt những năm tháng làm đại diện cho nhiều gia đình của các nhà đầu tư", ông Levinsohn bày tỏ.

Việc giúp đỡ hàng nghìn thành viên có được quyền định cư vĩnh viễn trên đất Mỹ cho thấy một cột mốc quan trọng mới nhất của NYCRC. Trong số đó bao gồm: định cư có điều kiện tại Mỹ cho 5.774 nhà đầu tư EB-5 và gia đình, 2.680 nhà đầu tư EB-5 đã được chấp thuận đơn I-526.

Tại Việt Nam, NYCRC làm việc độc quyền với USIS Group - một đơn vị tin cậy về dịch vụ tư vấn di trú tại Việt Nam.

(Nguồn: USIS Group)