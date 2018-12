USIS Group vừa thông báo hơn 4.600 cá nhân (nhà đầu tư EB-5 và thành viên trong gia đình) tham gia vào các dự án của NYCRC đã nhận thường trú nhân tại Mỹ. Tổng cộng 1.600 đơn I-829 được phê duyệt trong các dự án của NYCRC cho phép 4.635 cá nhân đảm bảo nhận thẻ xanh cư trú vĩnh viễn.

Đơn I-829 đã được phê duyệt trong 9 dự án đầu tiên của NYCRC. Thẻ xanh cư trú vĩnh viễn cho phép các nhà đầu tư EB-5 sống và làm việc ở bất cứ nơi nào tại Mỹ và được luật pháp Mỹ bảo vệ. Người phối ngẫu và con dưới 21 tuổi của nhà đầu tư EB-5 được phép sống, làm việc, đi học ở bất cứ nơi nào tại Mỹ.

Theo ông Paul Levinsohn, Chủ tịch NYCRC, số đơn được phê duyệt lần này là kết quả của nhiều năm làm việc thay mặt cho nhiều khách hàng. Ngoài ra, NYCRC còn tạo điều kiện cư trú tại Mỹ cho hơn 5.550 nhà đầu tư EB-5, nhiều thành viên trong gia đình và phê duyệt đơn I-526 cho hơn 2.460 nhà đầu tư EB-5.

Ông Paul Levinsohn (Chủ tịch NYCRC) trao tấm check tượng trưng cho việc hoàn trả 65 triệu USD đến 130 nhà đầu tư trong dự án Steiner giai đoạn một.

Vào năm 2008, NYCRC đã được cơ quan Nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) phê duyệt đảm bảo vốn đầu tư nước ngoài cho các dự án bất động sản, các cơ sở hạ tầng thuộc chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5. Công ty này là trung tâm khuyến khích đầu tư EB-5 đầu tiên được phê duyệt tại New York. Đến nay, NYCRC đã bảo lãnh trên 1,5 tỷ USD vốn cho 21 dự án phát triển kinh tế tại Brooklyn, Queens, Manhattan và the Bronx.

Các dự án đã sử dụng khoản vay từ ngân quỹ do NYCRC quản lý gồm: tái phát triển trạm xe buýt George Washington Bridge ở Washington Heights; xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng không dây tại các ga tàu điện ngầm của thành phố New York; tái phát triển cơ sở chuyển tải tại sân bay quốc tế JFK. Ngoài ra, công ty còn tái phát triển Brooklyn Navy Yard, khu công nghiệp lớn ở thành phố New York; xây dựng cơ sở phân phối và xử lý thực phẩm mới của Fresh Direct ở South Bronx; mở rộng Steiner Studios, phòng thu phim và truyền hình lớn tại New York.

NYCRC đã xây dựng phát triển City Point ở Downtown Brooklyn; xây dựng khu phức hợp khách sạn và văn phòng y tế tại Washington Heights; xây dựng những phần chính trong việc tái phát triển Atlantic Yards tại Brooklyn; mở rộng Hutchinson Metro Center tại Bronx.

Công ty còn xây dựng LinkNYC, sáng kiến công - tư, đem lại mạng lưới cơ sở hạ tầng Wi-Fi công cộng lớn và nhanh trên các đường phố của New York. Ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế, các dự án của NYCRC đã cho phép hơn 4.600 cá nhân trở thành thường trú nhân tại Mỹ thông qua chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5.

Tại Việt Nam, NYCRC làm việc độc quyền với USIS Group, một đơn vị đáng tin cậy về dịch vụ tư vấn di trú tại Việt Nam.

