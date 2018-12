Nước rửa chén bát sinh học Tero được nhiều bà nội trợ đánh giá cao về chất lượng sau khi trải nghiệm sản phẩm. Lý do chính khiến các chị em yêu thích loại rửa chén bát này là do tính chất an toàn của sản phẩm. Tero chứa enzyme tẩy rửa 100% từ tự nhiên với những tính năng nổi bật như làm sạch dầu mỡ và mùi tanh ngay từ lần rửa đầu tiên, tốc độ sạch bọt nhanh, không gây nhờn trên chén đĩa và dịu nhẹ với da tay. Nước rửa chén bát sinh học này chinh phục được nhiều bà nội trợ Việt Nam, tạo ấn tượng lớn với những khách hàng một lần sử dụng thử sản phẩm.

Nước rửa chén bát Tero đánh bay vết bẩn, dầu mỡ nhanh chóng dù chỉ dùng một lượng nhỏ.

Theo báo cáo thông kê của công ty nghiên cứu thị trường The Window, dựa trên khảo sát ý kiến của 300 hộ gia đình sau khi dùng mẫu thử cho thấy 95% người tiêu dùng cảm thấy sản phẩm không gây khô hay bong tróc da tay, giúp bảo vệ đôi tay cho cả những người có làn da nhạy cảm. Hơn 90% hộ gia đình đã trải nghiệm và tin cậy khả năng đánh bay dầu mỡ, loại bỏ mùi tanh từ sản phẩm. Bên cạnh đó, có đến 85% hộ cảm thấy yêu thích mùi hương tự nhiên dễ chịu từ trà xanh và chanh tươi.

Chị Linh (nhân viên văn phòng - Hà Nội) tỏ ra thích thú với sản phẩm. Chị cho biết trước kia, chị rất ngại rửa bát bởi da tay thường khô mà dùng găng tay khá bất tiện cho việc cọ rửa. Từ khi biết đến Tero, chị không còn lo lắng nữa vì da tay vẫn mềm mịn, không có cảm giác khô ráp. Loại nước rửa bát này làm sạch các vết dầu mỡ và mùi tanh rất nhanh dù chị chỉ dùng một lượng nhỏ.

Nước rửa chén bát Tero là món quà quý cho các bà nội trợ.

Chị Trang (nội trợ, quận 7, TP HCM) cũng đánh giá cao chất lượng của nước rửa chén bát sinh học này sau một tuần sử dụng. Chị Trang rất thích các sản phẩm an toàn, tự nhiên và loại nước rửa chén này làm chị có cảm giác tin cậy. Bọt trên chén đĩa trôi rất nhanh dù chị chỉ rửa qua, mùi thơm nhẹ dễ chịu và không gây khô rít da sau khi rửa như nhiều sản phẩm khác.

FIT Consumer khẳng định Tero là nước rửa chén sinh học với enzyme tẩy rửa 100% từ tự nhiên; độ pH trung tính, an toàn và không gây kích ứng và khô da; được kiểm nghiệm da liễu tại các trung tâm uy tín tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, "đội quân enzyme" từ tự nhiên khiến cho việc chiến đấu với các vết dầu mỡ, nước sốt, tinh bột, trở nên dễ dàng hơn.

- Proteaza: Hỗ trợ làm sạch nhanh các vết bẩn từ đạm trên chén bát như thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua...

- Lipaza: Hỗ trợ làm sạch nhanh các vết bẩn từ chất béo, có dạng dầu.

- Cenlulaza: Hỗ trợ làm sạch nhanh các thức ăn từ tinh bột.

- Amilaza: Hỗ trợ làm sạch nhanh vết bẩn từ các thực phẩm có nhiều chất xơ như rau củ.

Hiện sản phẩm đang được bày bán tại nhiều hệ thống siêu thị và cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc. Với sứ mệnh chăm sóc cho đôi tay sức khỏe của người nội trợ, trong thời gian tới Tero sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Xem thêm tại tero.vn; tero.com.vn

(Nguồn: Tero)