Doanh nghiệp chú trọng đầu tư đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh theo tiêu chuẩn toàn cầu cho người lao động.

Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BIZA) vừa tổ chức tổng kết chương trình nâng cao nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm quản lý về an toàn vệ sinh lao động vào ngày 14/11.

Ông Võ Minh Nhựt, Tổng giám đốc NS BlueScope Việt Nam cho biết chương trình triển khai nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hướng đến mục tiêu sản xuất không tai nạn lao động.

Sau một năm triển khai cùng với sự phối hợp từ BIZA, có hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các tỉnh lân cận tham gia với nhiều hoạt động thiết thực nâng cao nhận thức doanh nghiệp về xây dựng văn hóa toàn lao động. Cụ thể gồm chuỗi hội thảo chuyên đề quản lý an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển vững, quản lý nhà thầu, cô lập nguồn năng lượng, phòng chống ngã cao, vật rơi... Các doanh nghiệp còn tham quan mô hình thực tế quản lý an toàn tại nhà máy NS BlueScope Việt Nam.

Ông Võ Minh Nhựt - Tổng giám đốc NS BlueScope Việt Nam cho biết luôn xem an toàn lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển bền vững trong dài hạn. Vì vậy, công ty không ngừng đầu tư đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh theo tiêu chuẩn toàn cầu cho người lao động. Đồng thời NS BlueScope Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình xây dựng văn hóa an toàn đến cộng đồng doanh nghiệp, cùng hướng đến mục tiêu sản xuất không tai nạn lao động.

"Sau một năm triển khai, chương trình đã nhận sự hưởng ứng nhiệt tình và phản hồi tích cực từ nhiều doanh nghiệp. Đây sẽ là nền tảng để chúng tôi đánh giá và tiếp tục nhân rộng chương trình trong thời gian tới", ông Nhựt nói.

Ông Trần Hữu Thông, Phó trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh giá cao tính thiết thực của chương trình, đặc biệt là trên địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các ngành tiềm ẩn rủi ro lao động như Bà Rịa - Vũng Tàu.

NS BlueScope Việt Nam cung cấp hàng trăm nghìn tấn thép mạ cho thị trường mỗi năm, đồng thời cũng là doanh nghiệp có chỉ số an toàn lao động cao trong ngành. Trong suốt quá trình hoạt động, công ty xây dựng môi trường làm việc an toàn cho 400 người lao động, giúp gia tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh.

Ông Trần Hữu Thông - Phó trưởng ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu địa bàn tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp nặng, cơ khí, vật liệu xây dựng. Vì vậy, công tác an toàn lao động cần chú ý để đảm bảo an toàn không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cả cộng đồng cư dân xung quanh.

"Chúng tôi đánh giá cao tính thiết thực chương trình NS BlueScope Việt Nam tiên phong triển khai trong năm qua. Mong rằng doanh nghiệp trên địa bàn sẽ tích cực áp dụng vào thực tiễn những nội dung được chia sẻ để người lao động an tâm làm việc", ông Thông nhận xét.

Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.

Thành công của chương trình đánh dấu năm thứ hai liên tiếp NS BlueScope Việt Nam triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững tại các địa phương mà công ty đặt nhà máy sản xuất. Trước đó, chương trình đã tổ chức tại Đồng Nai đầu năm 2018 và đón nhận phản hồi tích cực từ doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

NS BlueScope Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo "Tạo lợi thế cạnh tranh thông qua văn hóa an toàn" tại Hà Nội vào ngày 29/11, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu ứng dụng an toàn lao động trong xây dựng và phiên thảo luận về văn hóa an toàn. Sự kiện sẽ là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm hữu ích giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức và cách thức thực hành để từng bước chuẩn hóa an toàn lao động.

Anh Dũng