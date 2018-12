Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam, phân khúc hạng sang tại TP HCM tiếp tục khan hiếm nguồn cung, không có dự án nào chào bán mới trong quý III.

Với các dự án cũ, toàn thị trường bán được 57 căn, tăng 217% cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, CBRE đánh giá số lượng giao dịch này vẫn chiếm tỷ lệ thấp trên thị trường do nguồn cung hạn chế.

Lý do thiếu nguồn cung là thị trường thiếu các khu đất sạch, có vị trí đẹp tại khu vực trung tâm. Đồng thời, TP HCM cũng có chủ trương không cấp phép các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng ở quận 1 và quận 3 đến năm 2020.

Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng dòng sản phẩm cao cấp, dự án The Grand Manhattan do Novaland triển khai thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ thị trường với mức giá từ 6.000 USD một m2.

Phối cảnh dự án khu phức hợp căn hộ - thương mại dịch vụ The Grand Manhattan.

Với quy mô 14.000m2, The Grand Manhattan là một trong những dự án phức hợp căn hộ - thương mại dịch vụ có diện tích lớn nổi bật tại quận 1, TP HCM.

Tọa lạc tại hai mặt tiền Cô Bắc - Cô Giang, dự án sở hữu tầm nhìn đẹp khi hướng ra sông Sài Gòn cùng nhiều danh thắng như chợ Bến Thành, Bến Nhà Rồng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chuỗi khách sạn 5 sao, chuỗi tháp văn phòng hạng A...

Với lợi thế vị trí đắc địa, The Grand Manhattan được xem là tâm điểm kết nối đến giữa trục phố tài chính liền kề và hệ thống dịch vụ tiện ích cao cấp dày đặc trung tâm thành phố. Dự án cũng thừa hưởng vành đai an ninh cao của khu vực trung tâm, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân chuộng lối sống đẳng cấp trong tương lai.

Hàng nghìn khách hàng tham dự lễ ra mắt dự án diễn ra vào ngày 28/10 tại TP HCM.

Dự án lấy cảm hứng từ phong cách sống hiện đại, năng động của quận Manhattan, thành phố New York - trung tâm tài chính sầm uất nhất nước Mỹ.

Nét tương đồng thể hiện rõ trong thiết kế của dự án với các khối tháp mạnh mẽ và phóng khoáng, những gam màu sang trọng kết hợp hài hòa với đường nét sông nước mềm mại, tinh tế. Tất cả nhằm làm nổi bật vẻ quyền uy và nâng giá trị thịnh vượng cho gia chủ.

Nhờ ưu thế vị trí và kiến trúc, The Grand Manhattan đáp ứng nhu cầu sống sang của nhóm khách hàng thượng lưu, doanh nhân thành đạt trong nước và quốc tế. Dự án hội tụ chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp gồm khu mua sắm, khu hồ bơi, BBQ, vườn cây và ghế thư giãn lưng trời... Công viên và cảnh quan nội khu rộng đến 4.200 m2 là điểm nhấn hiếm có tại khu vực "tấc đất tấc vàng" trung tâm quận 1.

Cư dân còn có đặc quyền sở hữu chỗ đậu xe hơi định danh, giúp giải quyết bài toán thiếu chỗ đậu xe ở khu vực trung tâm TP HCM. Đây cũng là điểm cộng góp phần gia tăng giá trị cho dự án.

Á hậu Mâu Thủy đánh giá cao loạt tiện ích, cảnh quan của dự án. Còn diễn viên, doanh nhân Chi Bảo nhận định ưu điểm của The Grand Manhattan là chất sang trọng phù hợp với giới doanh nhân, giới thượng lưu...

Nhằm gia tăng ưu đãi cho cư dân trong giai đoạn mở bán, chủ đầu Novaland triển khai gói quà tặng gồm một carat kim cương, gói hoàn thiện bếp cao cấp trị giá 150 triệu đồng và bốn đêm nghỉ dưỡng trong chuỗi resort tiêu chuẩn quốc tế như Azerai Resort (Cần Thơ) hoặc Anantara Resort (Mũi Né) cùng nhiều chính sách ưu đãi khác.

The Grand Manhattan dự kiến bàn giao trong quý IV/2021.

Nam Anh