Ban lãnh đạo công ty dự kiến doanh thu năm 2019 tăng khoảng 17,7% so với năm trước, với lợi nhuận sau thuế là 3.300 tỷ đồng.

Lãi ròng 2018 tăng gần 60%

Trước thềm đại hội đồng cổ đông, Tập đoàn Novaland công bố kế hoạch kinh doanh năm 2019. Theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu là 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.300 tỷ đồng, vượt lần lượt là 17,7% và 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại đại hội, tập đoàn cũng sẽ trình kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu thuần ở mức15.290 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2017 và lợi nhuận sau thuế đạt 3.267 tỷ đồng, cao hơn 58% so với kết quả đạt được năm 2017.

Tổng số lượng căn hộ bàn giao và ghi nhận được doanh thu trong năm 2018 là 4.589 căn, tăng 28% so với năm 2017, trong đó đóng góp lớn nhất là các dự án The Sun Avenue, Sunrise Riverside, Richstar và Wilton Tower... Tuy vậy, công ty đã gặp một số khó khăn khách quan trong quá trình hoàn thiện pháp lý, dẫn đến số lượng bàn giao cho khách hàng thấp hơn so với kế hoạch. Doanh nghiệp vẫn còn khoảng hơn 1.000 sản phẩm, tương đương khoảng 6.400 tỷ đồng chưa ghi nhận được doanh thu năm 2018. Khoản này sẽ đóng góp vào tổng doanh thu của tập đoàn trong quý tiếp theo.

Trong năm 2018, Novaland có 2 sự kiện đáng chú ý là phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng Khoán Singapore (SGX) và 150 triệu USD cổ phần theo dạng top-up. Tổng giá trị lên đến 390 triệu USD.

Credit Suisse (Singapore) - đơn vị đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này nhận định, với vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu ở thị trường TP HCM, Novaland được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là có sức ảnh hưởng lớn đến quyết định mua của khách hàng trung lưu. Credit Suisse đánh giá với giao dịch huy động vốn mang tính chất bước ngoặt này cùng với quỹ đất nằm ở các vị trí đắc địa, Novaland đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong tương lai tại một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới.

"Đây là một minh chứng cho câu chuyện nguồn vốn vững mạnh của công ty và tương lai phát triển của thị trường vốn Việt Nam", đại diện Credit Suisse chia sẻ.

Đẩy mạnh mảng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch

Trong những năm gần đây, du lịch Việt Nam có những bước phát triển nhảy vọt, với tốc độ tăng trưởng 30-40% mỗi năm. Việt Nam vào danh sách các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới và đứng đầu châu Á. Dự kiến năm 2019, cả nước sẽ đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế.

Hòa cùng xu hướng đó, Novaland tiếp tục triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2, tập trung vào ngành nghề chủ lực là bất động sản ở phân khúc trung cao gồm bất động sản để ở, đô thị vệ tinh và đại đô thị du lịch nghỉ dưỡng. Với quỹ đất hiện có là khoảng 2.700ha, bất động sản nhà ở chiếm 25%, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chiếm 75%. Kế hoạch giai đoạn tới cũng được cân chỉnh và mở rộng theo nguồn quỹ đất này cũng như nhu cầu của thị trường.

Cụ thể, với mảng bất động sản để ở, doanh nghiệp tiếp tục tập trung phát triển tại thị trường TP HCM và các khu vực đô thị vệ tinh. Dự kiến năm 2019, công ty sẽ giới thiệu khoảng 4.500 sản phẩm căn hộ, nhà phố, biệt thự... và bàn giao khoảng 5.900 sản phẩm.

Ở mảng bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, Novaland đã và đang ra mắt 3 thương hiệu chính là NovaHills, NovaBeach và NovaWorld. Công ty dự kiến giới thiệu thêm khoảng 2.000 sản phẩm để đầu tư như nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại (shophouse)...

"Mô hình này được kỳ vọng sẽ hình thành xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng sinh lợi lâu dài trong những năm tiếp theo", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Phối cảnh dự án Novaworld Phan Thiết.

Giới thiệu dự án NovaWorld Phan Thiết

NovaWorld - một trong 3 thương hiệu bất động sản du lịch nghỉ dưỡng của Novaland - là mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí có quy mô từ 100ha trở lên. Thương hiệu có các hình thức lưu trú đa dạng như nhà phố - biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, resort, nhà phố thương mại... cùng đa dạng loại hình khu vui chơi, giải trí cao cấp và các loại công viên chủ đề, vườn thú hoang dã (safari), sân golf...

Mỗi cụm NovaWorld đi theo một chủ đề chính, tạo điểm nhấn riêng biệt và độc đáo cho du lịch tại các địa phương phát triển. Trong thời gian tới, Novaland sẽ giới thiệu dự án NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận), NovaWorld Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong đó, NovaWorld Phan Thiết tọa lạc tại xã Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận, có quy mô 1.000ha. Dự án có đa dạng các sản phẩm để đầu tư như nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse với tầm nhìn hướng ra khung cảnh biển.

Phối cảnh biệt thự mẫu NovaWorld Phan Thiết.

Dự án còn hội tụ hơn 1.000 tiện ích giải trí đẳng cấp như 2 sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế và quản lý thi công bởi huyền thoại golf thế giới - Greg Norman; cụm trung tâm huấn luyện thể thao theo tiêu chuẩn quốc tế 220ha; cụm công viên chủ đề, công viên nước, vườn thú petting zoo; khu công viên biển (beach club) 16ha; khu phức hợp giải trí - trung tâm thương mại - trung tâm hội nghị - khách sạn; chợ nông sản truyền thống...

