Trong chương trình khuyến mãi "Merry Christmas & Happy New Year", khách hàng mua bất kỳ sản phẩm của Bon Bon sẽ được tặng một thẻ cào hoàn tiền mặt, với tỷ lệ trúng 100%. Các hạn mức tiền được hoàn cho khách gồm: 70.000 đồng; 140.000 đồng; 200.000 đồng; 700.000 đồng.

Theo đại diện nhãn hàng, ưu đãi của Bon Bon giúp các chị em có thể thỏa thích lựa chọn những mẫu nội y với thiết kế "nịnh dáng", tự tin hơn khi diện đầm trong các bữa tiệc cuối năm.

Bon Bon ưu đãi hoàn tiền mặt cho chị em mua nội y dịp cuối năm.

Nắm bắt xu hướng thời trang cuối năm, Bon Bon cũng trình làng nhiều mẫu nội y với thiết kế hiện đại, màu sắc bắt mắt, phù hợp với vóc dáng phụ nữ Việt.

Mẫu áo lót BV35141 có giá 558.000 đồng dành cho "hội mẹ bỉm sữa". Thiết kế cúp ngực giúp nâng đỡ vòng một, tạo dáng gọn gàng, cuốn hút. Dây áo nâng đỡ êm ái, giúp chị em trong giai đoạn nhạy cảm này luôn cảm thấy thoải mái.

Hãng cho rằng, sự thoải mái vẫn cần tôn lên sự tinh tế và thời trang, nên đã thiết kế cúp áo khoét sâu và viền ren gợi cảm, tôn lên đôi gò bồng đảo đầy đặn. Mẫu áo này có nhiều màu sắc mới lạ, tăng thêm sự lựa chọn cho chị em.

Bon Bon tung ra nhiều thiết kế mới dịp cuối năm.

Bon Bon thiết kế dành cho các quý cô có vòng một đầy đặn với mã sản phẩm BV35126 và SV35126, có giá bán 658.000 đồng một áo và 168.000 đồng một quần.

Áo có mút mỏng, ôm sát cơ thể và nâng đỡ nhẹ nhàng, tạo phom dáng thanh thoát, giúp chị em thoải mái diện các mẫu đầm sang trọng hay sơ mi trang nhã. Điểm nhấn nổi bật của hai mã sản phẩm này là chi tiết ren đồng điệu từ dây vai, ren cúp áo, chi tiết trên quần.

Hãng cũng giới thiệu thiết kế mới nhất BV35137 và SV35137 mang phong cách châu Âu sành điệu, với những gam màu năng động, trẻ trung như xanh cổ vịt, hồng tím, đen và màu da.

Mẫu bra push-up BV35137 có mút áo siêu dày, phom áo lớn, tạo hiệu quả tôn dáng ngực đầy đặn, giúp lấy lại sự tự tin cho các cô nàng có phần chân ngực mỏng. Thiết kế vải trơn giúp bộ nội y phù hợp diện cùng áo thun trơn, áo blouse hay áo dài ôm sát. Giá bán của hai mã sản phẩm là 718.000 đồng một áo và 168.000 đồng một quần.

Thiết kế mới của Bon Bon giúp tôn dáng cho chị em.

Đại diện nhãn hiệu cho biết, Bon Bon muốn đồng hành cùng chị em trong những bộ đầm dạ hội cuối năm, nên đã cho ra mắt 2 mẫu quần không đường may viền đùi có mã SV8018 và SV8019, giá bán 208.000 đồng một quần. Mẫu quần giúp chị em thoải mái diện các thiết kế đầm ôm sát bằng chất liệu vải thun, satin hay lụa mềm mỏng manh. Chất liệu vải cao cấp, co giãn linh hoạt và an toàn cho da giúp chị em cảm thấy dễ chịu.

Bon Bon là thương hiệu nội y với những sản phẩm tôn vinh vóc dáng phụ nữ Việt ở mọi lứa tuổi. Thương hiệu kỳ vọng, những sản phẩm đẳng cấp và thời trang cùng chương trình ưu đãi sẽ giúp chị em có những giây phút thoải mái, tự tin dịp cuối năm.

Khách hàng có thể chiêm ngưỡng các bộ sưu tập nội y Bon Bon tại đây.

(Nguồn: Nội y Bon Bon)