Cổ phiếu Nintendo hôm qua đã mất 17,7% trên sàn Tokyo, khiến vốn hóa bốc hơi 6,7 tỷ USD. Theo Bloomberg, đây là mức giảm mạnh nhất 26 năm qua.

Sang phiên sáng nay, cổ phiếu này tiếp tục mất giá hơn 2%. Giới phân tích nhận định giá này sẽ còn giảm nữa.

Pokemon Go từng được kỳ vọng giúp Nintendo có lợi nhuận lớn. Ảnh: Reuters

Pokemon Go là game thực tế ảo đang rất thành công hiện nay. Vốn hóa Nintendo đã tăng 7,5 tỷ USD ngày 11/7, ngay sau khi Pokemon Go ra mắt. Kể từ đó, game này đã giúp thị giá Nintendo tăng thêm 12 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngày 22/7, Nintendo đã gửi một bức thư cho cổ đông, nói rõ rằng họ không tham gia phát triển Pokemon Go. Thay vào đó, họ chỉ nắm 32% cổ phần trong The Pokemon Company - công ty chịu trách nhiệm quảng bá và bán bản quyền Pokemon cho các hãng phát triển ngoài. Họ sẽ được nhận tiền bản quyền và một phần lời khi hợp tác với Niantic - hãng phát triển Pokemon Go. Vì thế, những gì Nintendo nhận được từ Pokemon Go sẽ khá ít ỏi.

Ngày mai (27/7), Nintendo sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II. Pokemon Go ra mắt sau khi quý II kết thúc. Vì thế, nó sẽ không có ảnh hưởng đáng kể lên kết quả này. Nintedo được dự báo lỗ 8,9 tỷ yên quý trước, do đồng yên mạnh khiến lợi nhuận từ nước ngoài giảm sút.

Năm nay, công ty dự báo lợi nhuận ròng 35 tỷ yên. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng con số này chỉ vào khoảng 30 tỷ yên.

Hà Thu (theo BBC/Bloomberg)