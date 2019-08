Tính tiện lợi, bảo mật an toàn và các tính năng cho phép người dùng kiểm soát chi tiêu giúp Ví MoMo thành công ở thị trường Việt Nam.

Thanh toán không tiền mặt đã không còn xa lạ ở những quốc gia phát triển. Top đầu ở khu vực châu Âu là Thụy Điển, Anh với tỷ lệ không dùng tiền mặt dao động từ 45-60% trên tổng giá trị thanh toán mỗi năm. Còn tại khu vực châu Á thì có Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ là những quốc gia tỷ lệ không dùng tiền mặt chiếm rất cao từ 85-90%.

Tại Việt Nam, tốc độ thanh toán không dùng tiền mặt cũng ngày càng tăng cao, trong đó thanh toán qua ví điện tử MoMo đang chiếm nhiều ưu thế trong các giao dịch không tiền mặt hiện nay nhờ tính tiết kiệm, tiện lợi và an toàn của chiếc ví điện tử này. Đến nay số lượng người dùng MoMo trên cả nước đã lên đến con số hơn 11 triệu người dùng.

Xu hướng thanh toán không tiền mặt

Yếu tố đầu tiên tạo ra động lực tăng trưởng cho MoMo chính là sự tiện lợi của hình thức thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt là khi tính năng này tích hợp trên chiếc điện thoại thông minh, ví điện tử trở thành giải pháp được đón hưởng ứng rộng rãi.

Theo đại diện ứng dụng, tại các thành phố lớn, sử dụng ví điện tử thay cho tiền mặt đang dần quen thuộc với nhiều người trong rất nhiều giao dịch thường nhật như đi chợ, tại các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, trà sữa cho đến thanh toán hóa đơn điện, nước, truyền hình, điện thoại.

Đại diện này lý giải, lý do có được kết quả này nhờ vào độ phủ của MoMo tại hàng trăm nghìn cửa hàng, siêu thị, điểm giao dịch thanh toán trên cả nước. Khách hàng đều có thể thanh toán các chi phí nhanh chóng và tiện lợi.

Ví điện tử MoMo đáp ứng xu hướng thanh toán không tiền mặt.

Trong khi đó, tại các khu vực nông thôn, đại diện ứng dụng cũng kỳ vọng hình thức thanh toán hiện đại sẽ sớm phổ biến. "Chúng tôi tin tưởng sự thông dụng của điện thoại thông minh với người dùng tại các vùng ven, tỉnh lẻ sẽ trở thành nền tảng cho phát triển ví điện tử. Đơn cử hiện tại, người dân nông thôn đã bắt đầu nhận thức tính hữu ích của smartphone để tham gia các mạng xã hội, video call", đại diện này nói.

Liên tục cải thiện trải nghiệm người dùng

Hiện nay MoMo gia tăng nhiều tính năng mới nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thuận tiện trong nhiều mặt như thanh toán điện nước, đặt vé máy bay, khách sạn, mua bảo hiểm... Ứng dụng còn tối giản các thao tác không cần thiết để mỗi thanh toán của người dùng nhanh chóng nhất có thể.

Nhờ những cập nhật này, từ đầu năm 2019, ví điện tử MoMo nhiều thời điểm chiếm vị trí số một trong top các ứng dụng được tải miễn phí trên App Store của iOS. Tại chợ ứng dụng Google Play, MoMo cũng duy trì vị trí số một trong danh sách ứng dụng tài chính phổ biến.

Thanh toán bằng MoMo tại Circle K.

MoMo còn nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như "Ví điện tử của năm 2019" do tạp chí quốc tế The Asian Banker bình chọn, "Ứng dụng thanh toán xuất sắc nhất 2018" do chuyên trang Số hóa thuộc VnExpress bình chọn, "Top 100 sản phẩm dịch vụ Tin & Dùng 2018" do ấn phẩm tư vấn tiêu dùng Thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn.

Độ bảo mật cao

Tính bảo mật là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của người dùng khi thực hiện thanh toán không tiền mặt. Ví MoMo nhận được đánh giá cao của người dùng bởi luôn áp dụng các công nghệ bảo mật mới nhất và đạt các chứng nhận bảo mật cao cấp của ngành tài chính - ngân hàng thế giới.

Đơn cử, ví điện tử MoMo là một trong số ít các trung gian thanh toán đạt được chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) cấp độ nhà cung cấp dịch vụ (Service Provider) từ tháng 8/2016.

MoMo còn là Ví điện tử ứng dụng các công nghệ bảo mật cao cấp, tiên tiến như xác thực hai lớp; xác thực bằng vân tay hay nhận diện khuôn mặt; tự động khóa ứng dụng khi quá thời hạn sử dụng; bảo vệ đường truyền chuẩn SSL/TLS hay tính năng mã hóa số thẻ quốc tế (Tokenization). Các công nghệ này đảm bảo ví của người dùng không thể bị xâm nhập nếu như không được chính chủ cung cấp các thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập OTP, mật khẩu...

Giúp người dùng tiết kiệm

Theo đại diện MoMo, nhiều khách hàng lo lắng việc sử dụng thanh toán không tiền mặt sẽ gây khó khăn trong kiểm soát dòng tiền, dễ xảy ra hiện tượng "vung tay quá trán". Tuy nhiên đại diện này nhận định quan điểm này sẽ không còn phù hợp, vì mọi giao dịch đều thông báo qua điện thoại và người dùng hoàn toàn kiểm soát được chi tiêu.

Hàng trăm nghìn người tham gia ngày hội hoàn tiền của Ví MoMo.

Không những thế, việc thanh toán không tiền mặt còn được hưởng thêm các ưu đãi từ đơn vị cung cấp dịch vụ. Chẳng hạn như MoMo luôn có những ưu đãi cho người dùng khi thanh toán qua ví. Điển hình là hình thức hoàn tiền vào heo đất điện tử. Mỗi thanh toán của khách hàng sẽ được hoàn tiền đến 30% và số tiền này sẽ được "nuôi" trong chú heo điện tử. Khách hàng có thể sử dụng số tiền này bất cứ lúc nào mình muốn. Ví không chỉ thanh toán không tiền mặt tiện lợi mà còn giúp khách hàng tiết kiệm tiền và rút heo để chi tiêu tiếp bất kỳ lúc nào.

Bảo An