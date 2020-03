Đại diện TNR Holdings Vietnam nhận định, thị trường bất động sản năm 2019 kém sôi động do nguồn cung hạn chế và rủi ro pháp lý. Các nhà đầu tư thận trọng hơn, tập trung vào phân khúc dự án an toàn pháp lý, có khả năng an cư và khai thác. Từ đầu năm nay, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng quan tâm đến phân khúc nhà phố thương mại, nhất là dự án tại các khu đô thị kiểu mẫu, có vị trí đắc địa, được đầu tư bài bản.

Lý giải cho sự chuyển dịch này, vị đại diện cho rằng, shophouse sở hữu lợi thế đa chức năng và an toàn về giá trị, bởi nguồn vốn linh hoạt và đầu ra có phạm vi rộng hơn so với nhà phố liền kề hay chung cư. Sản phẩm này phù hợp với các nhà đầu tư có nguồn tích lũy nhất định mưu cầu để an cư, nhưng vẫn đảm bảo sinh lời ổn định.

Tại thành phố Trà Vinh, hiện tỉnh này định hướng đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, thông suốt, kết nối các trung tâm kinh tế lớn, giúp loại hình nhà phố thương mại được hưởng lợi. Nhiều chủ đầu tư trong đó có TNR Holdings Vietnam đã triển khai một số dự án shophouse, trong đó đầu tư bài bản về hạ tầng, cảnh quan, tiện ích.

Phối cảnh dãy nhà phố thương mại tại TNR Amaluna.

Một trong những dự án shophouse hiện đại của TNR Holdings Vietnam là khu đô thị thương mại dịch vụ TNR Amaluna, tọa lạc tại mặt tiền trục đường huyết mạnh Võ Nguyên Giáp (TP Trà Vinh). Cư dân chỉ mất vài phút di chuyển tới các tiện ích ngoại khu của thành phố như trung tâm thương mại Go, trung tâm hành chính tỉnh, Đài phát thanh truyền hình Trà Vinh...

Vị trí dự án TNR Amaluna trên bản đồ TP Trà Vinh.

Bên cạnh đó, TNR Amaluna được quy hoạch với hệ thống tiện ích nội khu đa dạng gồm công viên Gem Central Park; tổ hợp khu vui chơi thiếu nhi với trò chơi Vạn Lý Trường Thành, đường hầm Ánh sáng; công viên BBQ; công viên đọc sách Zen Garden; trường học; khu sinh hoạt cộng đồng; bãi đỗ xe công cộng... Trong đó điểm nhấn của dự án là cây trường sinh biểu tượng cho sự phồn vinh vĩnh cửu.

Hạ tầng dự án TNR Amaluna đang thi công, chụp từ trên cao.

Dự án TNR Amaluna gồm 100 sản phẩm nhà phố thương mại, 195 sản phẩm nhà phố liền kề và 34 sản phẩm biệt thự được thiết kế, xây dựng theo phong cách phóng khoáng, sáng tạo, tối ưu hóa không gian.

