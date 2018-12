Nhu cầu sử dụng két sắt tại thị trường Việt Nam nói chung và châu Á nói riêng ngày càng cao. Đây là vật dụng phổ biến, không những ở các căn hộ gia đình, mà còn tại các văn phòng làm việc, nhà kho, cửa hàng, siêu thị.

Dù có chung mục đích bảo vệ tài sản khỏi bị trộm, cướp, những rủi ro từ thiên tai và con người nhưng tùy mỗi trường hợp cụ thể, người dùng có nhu cầu khác nhau về công năng. Điều này dẫn đến mức giá các két sắt cũng chênh lệch khá xa nhau. Chính vì vậy, việc lựa chọn một chiếc két sắt đáp ứng nhu cầu sử dụng và phù hợp với mỗi túi tiền không phải là điều dễ dàng.

Theo đại diện Yale, đối với két sắt, hai tính năng quan trọng nhất mà người mua cần lưu ý chính là chỉ số chống cháy và tính an toàn. Két sắt Yale - một trong những thương hiệu dẫn đầu thế giới về khóa, phụ kiện và các sản phẩm an ninh đạt được chứng nhận về cả hai tính năng này.

Hai tính năng của két sắt Yale bao gồm: chứng nhận chống cháy được cấp bởi Viện nghiên cứu Kỹ Thuật SP từ Thụy Điển - chứng nhận sản phẩm an toàn trong thử nghiệm đốt bằng lửa với nhiệt độ lên đến 927 độ C trong một giờ liền; và chứng nhận an ninh từ tập đoàn Sold Secure - đây là một nhà thử nghiệm độc lập cho các sản phẩm bảo mật ở Anh - chứng nhận két sắt Yale đạt chuẩn Silver.

Mẫu két sắt YSS/380/DB2 với thiết kế nhỏ gọn.

Két sắt Yale được chia làm 3 phân khúc chính: phổ thông, trung cấp và cao cấp với mức gia dao động từ 4 triệu đồng đến 32 triệu đồng. Tất cả két sắt Yale được thiết kế chắc chắn với thân két bằng thép đặc, không sử dụng chất phụ gia chống cháy hoặc xi măng giữa hai lớp thép bề mặt; bản lề và chốt khóa được cấu tạo bằng thép kiên cố. Mỗi két được trang bị 3-5 chốt khóa, tùy thuộc vào phân khúc và kích thước sản phẩm, mang đến sự an toàn cao cho người sử dụng.

Đối với dòng phổ thông, két sắt Yale có mức giá chỉ từ 4,03 triệu đồng cho mã sản phẩm YSS/380/DB2. Chiếc két sắt này được thiết kế nhỏ gọn và trang bị 4 vít cố định để bắt vào tường hoặc sàn nhà. Két sắt có hai chức năng mở khóa cơ bản gồm mở khóa bằng chìa cơ và mật khẩu. Két bảo mật bằng cách tạm khóa trong vòng 3 phút khi nhập sai mật khẩu 4 lần liên tiếp.

Một số mẫu két sắt dòng trung cấp mang thương hiệu Yale.

Ở dòng trung cấp, Yale đa dạng hơn về sự lựa chọn với các dòng sản phẩm như YFM 352, YFM420, YFM520, YFF420, YFF520 phù hợp với các căn hộ gia đình, văn phòng làm việc, nhà kho, cửa hàng... Ngoài ra, các sản phẩm thuộc phân khúc này cũng được trang bị thêm một số tính năng bảo mật nâng cấp: chức năng mở khóa bằng vân tay, mở khóa bằng mật khẩu với màn hình cảm ứng, chống cháy trong vòng một giờ với nhiệt độ lên đến 927 độ C; báo động khi có hiện tượng xê dịch, cạy phá két sắt.

Chiếc két sắt trên còn có chức năng niêm phong hoàn toàn hoạt động trong vòng 1-48 giờ sử dụng khi chủ hộ hoặc người giữ két đi công tác xa, du lịch ngắn ngày.

Đối với dòng sản phẩm cao cấp, két sắt dòng Elite của Yale được gọi với cái tên “két sắt 5 sao” bởi ngoài tính bảo mật cao, nội thất bên trong két còn được thiết kế sang trọng. Sản phẩm có kích thước đa dạng phù hợp với nhu cầu sử dụng của các căn hộ cao cấp, khách sạn hạng sang.

Dòng két sắt Elite - “két sắt 5 sao” của Yale.

Hiện nay, showroom Yale Sài Gòn tọa lạc tại địa chỉ 115 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM đang trưng bày đến 20 mẫu sản phẩm két sắt Yale. Đại diện Yale cho biết, cùng với đội ngũ nhân viên từ An Biên Group - nhà phân phối chính thức của thương hiệu Yale tại Việt Nam, thương hiệu sẵn sàng tư vấn giúp các khách hàng dễ dàng chọn sản phẩm với mức giá phù hợp.

An Biên - nhà phân phối chính thức khòa và phụ kiện Yale.

Yale Saigon Showroom: 115115 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM. ĐT: (028) 3840 9666. Website: http://www.anbienlock.com.vn/

(Nguồn: Yale)