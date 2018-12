8 tư duy khác biệt của các tỷ phú

Với tài sản 92,9 tỷ USD trong tay, nhà đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates có thể mua hầu như bất cứ thứ gì ông muốn. Tuy nhiên, ông không phải là người xài tiền dễ dãi.

Đặc biệt, có hai thứ mà vị tỷ phú này rất hạn chế chi tiêu. "Tôi không thích chi nhiều tiền cho quần áo và đồ trang sức", ông nói trong chương trình 'Reddit Ask Me Anything' vào năm 2016. Trước đó, vào năm 2014, trong sự kiện 'Politico Lessons from Leaders', Bill Gates đeo chiếc đồng hồ trị giá chỉ 10 USD vàăn vận rất đơn giản.

Ngoài hai thứ này, tỷ phú cũng rất chịu hưởng thụ với những thứ xa xỉ như sắm một chiếc Porsche 911, mua máy bay riêng và du lịch thường xuyên. "Ngoài những lãng phí này, bạn có thể ăn được bao nhiêu và mặc được mấy bộ đồ?", ông nói với tờ Telegraph năm 2010.

Bill Gates tin rằng, thói quen chi tiêu của một người được định hình vào thời trung học. Và trong khi không phá vỡ các nguyên tắc chi tiêu và cân nhắc kỹ lưỡng với tiền bạc thì ông lại rất hào phóng với vợ. "Tôi thích mua những thứ tốt đẹp cho vợ tôi," ông thừa nhận.

Bạn thân của ông, tỷ phú Warren Buffett cũng có thói quen tương tự. "Tôi hạnh phúc với chiếc quần kaki và áo len. Tôi không cần quần áo màu mè", CEO Berkshire Hathaway nói với CBS News vào năm 2013.

Nhiều người giàu có và nổi tiếng khác tại Mỹ cũng có tư duy 'ăn chắc mặc bền'. Tỷ phú Michael Bloomberg, với tài sản trị giá 55 tỷ USD, được cho là chỉ mang 2 đôi giày da màu đen giống nhau trong hơn 10 năm.

"Bạn chỉ cần mang đi sửa và làm lại gót giày. Nhờ vậy, bạn không phải bỏ chúng đi để mua cái mới, bạn chỉ cần dùng lại cái cũ", cựu thị trường New York, nhà sáng lập hãng tin Bloomberg nói với tờ The New York Post năm 2010.

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cũng là một người nổi tiếng ăn mặc theo hướng đơn giản và lặp lại. Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair, Michelle Obama tiết lộ rằng chồng bà mặc cùng một bộ tux với đôi giày trong 8 năm liền. "Và anh ấy cũng tự hào về điều đó", cựu đệ nhất phu nhân nói.

Không chỉ có nam giới mới có cách tiếp cận kinh tế với quần áo. Nhà sáng lập Thrive Global - Arianna Huffington nói với CBNC rằng bà cũng là người không thường mua mới quần áo.

"Phụ nữ thường lãng phí rất nhiều tiền và để tâm, thậm chí là căng thẳng với niềm tin rằng họ phải luôn luôn mặc đồ mới cho mọi dịp. Tôi thì tìm trang phục mình thích và mặc đi mặc lại chúng nhiều lần", Arianna Huffington chia sẻ.

Trùm truyền thông Oprah Winfrey, người gần đây đã vào top 500 người giàu nhất thế giới với tài sản 4,02 tỷ USD còn có cách tiết kiệm hơn. Chia sẻ trên một mạng xã hội, bà cho biết đã biến những chiếc quần tất thành quần lót bằng cách cắt bỏ ống chân khi nó đã cũ.

*Người Mỹ ngày càng ít mua quần áo Người Mỹ ngày càng ít mua quần áo

Phiên An (theo CNBC)