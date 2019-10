Những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

4. He Xiangjian và con trai

Năm 1968, ông dẫn đầu một nhóm 23 cư dân địa phương của thị trấn Beijiao, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, thành lập một xưởng sản xuất các loại nắp, tiền thân của tập đoàn Midea. Giờ đây nó đã trở thành một trong những nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới, với hơn 200 công ty con bao gồm cả Kuka, công ty sản xuất robot nổi tiếng của Đức. Ông đã từ chức năm 2012, để con trai He Jianfeng kế tục sự nghiệp. Năm nay, He Xiangjian và con trai sở hữu khối tài sản trị giá 26 tỷ USD, tăng 38% so với năm ngoái.