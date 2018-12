Tân Hoàng Minh chào bán dự án siêu sang

Bể bơi bốn mùa

Tọa lạc ở độ cao 120m, hệ thống bể bơi bốn mùa trong nhà và ngoài trời gồm 2 bể bơi được bố trí đối xứng nhau, áp dụng công nghệ xử lý nước siêu sạch và bộ điều chỉnh nhiệt độ nước thông minh. Cách bố trí này luôn đảm bảo nhiệt độ và môi trường nước trong xanh, mang lại cảm giác thư thái cho các chủ nhân của tòa tháp.

Bể bơi thiết kế cổ điển mang phong cách hoàng gia, sang trọng và trang trí cầu kỳ với những cột và tượng đá xung quanh. Bên cạnh bể bơi là khu dịch vụ với nhà hàng và Café, Skybar để các chủ nhân có thể nghỉ ngơi, nhấm nháp một ly coctail và hướng tầm nhìn bao quát toàn thành phố, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc sống.

Quầy bar xa xỉ

Không gian của Very Vip Club được bài trí theo lối Hoàng gia châu Âu pha lẫn kiến trúc nội thất Ả Rập - Ba Tư.

Với diện tích hơn 4.000m2, Very Vip Club có lối đi riêng và độc lập với sảnh chính, thang máy mạ vàng sẽ đưa các doanh nhân, khách VIP lên bar rượu vang và xì gà trong một không gian đậm chất "Godfarther" kiểu Italy. Không gian phòng bài trí theo lối Hoàng gia châu Âu pha lẫn kiến trúc nội thất Ả Rập - Ba Tư phỏng theo câu chuyện cổ tích "Ngàn lẻ một đêm" với tông màu tím hồng chủ đạo và ánh đèn lung linh 7 sắc màu. Very Vip Club với những bản nhạc du dương, những ly rượu vang tuyệt hảo sẽ làm say đắm mỗi thực khách khi đặt chân tới.

Cảnh quan sân vườn

Không gian xanh được thiết kế mang tính nghệ thuật và tinh tế. Với thảm cỏ xanh mát xung quanh tòa nhà, những sắc màu rực rỡ của các loài hoa quý, những vườn treo nhỏ xinh được thiết kế trên từng ô thoáng dẫn ra giếng trời và cả một khoảng sân vườn độc đáo trên tầng thượng.

Một thiết kế nổi bật của nghệ thuật sắp đặt tại đây chính là hơn 40 bức tượng điêu khắc các vị thần Hy Lạp cổ xưa bằng đá cẩm thạch trắng dọc theo đường dạo quanh tòa nhà. Các bức tượng đá này được tạc từ những khối đá nguyên khối lựa chọn kỹ lưỡng về màu sắc, độ đồng đều màu, độ cứng được những bàn tay khéo léo của nghệ nhân điêu khắc thực hiện.

Phòng tập Gym, Spa tại tầng mái

Các chủ nhân sẽ cảm nhận sự khác biệt khi tập gym tại độ cao120m và phóng tầm mắt ra 4 phía xung quanh ngắm nhìn toàn cảnh Hà Nội. Phòng tập gym với trang thiết bị tập hiện đại và các bài tập đa dạng, phóng phú đáp ứng mọi yêu cầu của cư dân.

Phối cảnh dự án căn hộ siêu sang D'. Palais de Louis.

Hệ thống Saunna maggage

Sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, một liệu pháp massage huyệt đạo kết hợp đá nóng và tinh dầu sẽ giúp loại bỏ đi cảm giác khó chịu, gần gũi với thiên nhiên để nâng cao sức khỏe và tinh thần của mình. Hệ thống sauna massage dành cho những các chủ nhân của tòa nhà và các khách hàng VIP từ khắp nơi có nhu cầu tận hưởng những dịch vụ thư giãn chuyên nghiệp nhất.

4 tầng hầm để xe

D’. Palais de Louis là dự án cao cấp sở hữu hệ thống tầng hầm hiện đại nhất Việt Nam với sức chứa 325 chỗ để xe ôtô và 300 chỗ dành cho xe máy được quản lý bởi hệ thống đỗ xe thông minh, tiện lợi. Tầng hầm thiết kế với độ dốc thoai thoải 3% cho phép ôtô di chuyển dễ dàng và có thể dừng đỗ ở bất kỳ vị trí nào của 4 tầng hầm.

Café Skybar

Nằm ở tầng 28 sát với khu vực bể bơi ngoài trời, đây là nơi thư giãn và giải trí chỉ phục vụ cho những chủ nhân của tòa nhà D’. Palais de Louis. Chỉ cần bước chân lên khu vực này, các chủ nhân sẽ đắm mình trong ly cocktail và có thể thư thái tận hưởng bầu không khí trong lành, khoáng đạt để tái tạo năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo.

Nhà trẻ quốc tế

Tại D’. Palais de Louis, nhà trẻ ở đây có quy mô lớn và chương trình giáo dục trẻ thực hiện theo tiêu chuẩn của chương trình quốc tế. Toàn bộ chương trình giảng dạy được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục nước ngoài và Việt Nam giàu kinh nghiệm, những người trực tiếp hướng dẫn và đào tạo giáo viên về phương pháp giảng dạy và kỹ năng đánh giá trẻ.

Các con sẽ được vui chơi, học những kiến thức bổ ích, tham gia các hoạt động khám phá và trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Khu sân vườn tuyệt đẹp và bể bơi trên tầng mái là nơi lý tưởng dành cho những hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe toàn diện. Ngoài ra, còn có dịch vụ chăm sóc trẻ ngoài giờ phù hợp với các gia đình bận rộn, bố mẹ hoàn toàn có thể an tâm cho các con.

​Phòng cộng đồng

Phòng cộng đồng sang trọng được tô điểm bằng những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp.

Tiện tích sân trong đại sảnh rộng tới 400m2 dành riêng cho khu vực sinh hoạt cộng đồng. Tại đây, trong một không gian cổ điển nhưng không kém phần xa hoa lộng lẫy, bên đài phun nước cất lên tiếng nhạc du dương trầm bổng, dưới ánh đèn của những chúc đài pha lê rực rỡ cư dân sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn ngay trong khuôn viên tòa nhà.

An cư tại dự án, khi cần đặt tour du lịch, đặt vé máy bay, đặt chỗ nhà hàng hay vé xem nghệ thuật, dịch vụ tặng hoa... tất cả đều sẵn sàng thông qua dịch vụ Concierge đẳng cấp 6 sao.

Thanh Thư