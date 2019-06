Trong báo cáo "Trên con đường đi tìm kênh đầu tư bất động sản tiềm năng", ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang đổ vào thị trường Việt Nam - điểm nóng trong tương lai ở khu vực. Năm 2018, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới xếp thứ 3/10 quốc gia tăng trưởng khách du lịch cao nhất, tăng 3 bậc so với năm 2017. Việt Nam cũng là điểm đến hàng đầu khu vực châu Á trong lễ trao giải của World Travel Awards. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam thì du lịch biển chính là thế mạnh cần ưu tiên nghiên cứu để định hướng thị trường và phát triển sản phẩm du lịch biển. Xây dựng các sản phẩm đặc thù vẹn biển như du lịch tham quan kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch di sản gắn với nghỉ dưỡng, thể thao biển cùng nhiều sản phẩm phụ trợ khác. Thời gian qua, nhiều khu du lịch biển tiềm năng đã được đẩy mạnh quy hoạch và đầu tư phát triển như Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết - Bình Thuận, Khánh Hòa... Điều này đã góp phần phát triển tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng tại các khu vực này trong những năm gần đây. Tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng còn được thúc đẩy bởi sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu trong nước cũng như sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài. Báo cáo của Savills ghi nhận nhiều nhà đầu tư lần đầu tìm hiểu cơ hội tại thị trường bất động sản Việt Nam chủ yếu đến từ các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore. Ngoài ra, còn có cả các quỹ đầu tư đến từ Mỹ, châu Âu và các quỹ đầu tư toàn cầu cũng đang tích cực nghiên cứu thị trường Việt Nam. Tập đoàn Novaland đang gây chú ý trên thị trường đầu tư khi chuẩn bị tung ra hàng nghìn sản phẩm nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu sở hữu second home tại vùng ven biển Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu. Những dự án này chỉ cách TP HCM 1,5-2 giờ chạy xe theo các tuyến cao tốc và có kết nối giao thông đường không, đường thủy đa dạng. Với mô hình "tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí", các dự án do Novaland phát triển cung cấp đầy đủ tiện ích cho khách ở second home lẫn khách du lịch.