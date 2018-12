Những tài sản đắt giá nhất của Donald Trump

2. Cuốn “Nghệ thuật Đàm phán” (The Art of the Deal) - 1 triệu bản



Cuốn sách nửa tự truyện nửa dạy kinh doanh này của Trump cực kỳ được ưa thích, được xếp vào hàng sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn.