Những phụ nữ giàu nhất thế giới

2. Alice Walton (Mỹ)

Tài sản: 32,3 tỷ USD

Xếp hạng: 16

Nguồn tài sản: Wal-mart

Không như hai anh trai Rob và Jim, bà Alice không tích cực tham gia vào việc điều hành Wal-mart - chuỗi siêu thị lớn do cha mình sáng lập năm 1962. Tài sản của bà đã mất 7,1 tỷ USD so với năm ngoái, do cổ phiếu hãng này mất giá.