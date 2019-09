​Hồi còn du học Mỹ, Đức Duy (35 tuổi, Hà Nội) luôn mơ ước có một ngôi nhà gần bờ biển như ở Hamptons, có thể nằm dài trong nhà ngắm bình minh mỗi sáng.

Trở về Việt Nam, Duy tìm kiếm một căn nhà ven biển với mong muốn sẽ được ngắm trọn bình minh mỗi sáng và hoàng hôn buông mỗi chiều. Nhiều năm chuẩn bị tài chính, Đức Duy quyết định mua một căn biệt thự tại khu đô thị Marina của nhà phát triển bất động sản BIM Land.

Ai từng xem những bộ phim về giới thượng lưu của New York hẳn đã quen thuộc với The Hamptons (Mỹ), một thị trấn tràn ngập nắng vàng, biển xanh, bãi cát thạch anh trải dài và một di sản là khu bảo tồn 300 năm tuổi nằm ngay ven đường bờ biển... Đây là vùng đất thượng lưu của giới nhà giàu và những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ. Duy Khao khát về một nơi an cư đúng nghĩa.

Đường Hoàng Quốc Việt trải dài qua dự án Halong Marina.

Vốn học ngành tài chính kinh tế nên chàng trai Hà thành có một thế giới quan riêng về bất động sản. "Tôi đã chạm tay một phần vào giấc mơ ngay trên đất Hạ Long - di sản thiên nhiên tuyệt đẹp và mới đây được bầu chọn top 10 nơi ngắm bình minh đẹp nhất thế giới. Halong Marina hội tụ đủ các yếu tố để một người khó tính, sống lãng mạn, yêu thiên nhiên như tôi lựa chọn", anh Duy nói.

Sống ở ngõ phố Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chị Thanh Huyền luôn mơ ước về một cuộc sống trong một ngôi nhà rộng có sân vườn và khoảng trời xanh ngắt. Đó là một cuộc sống bình yên diễn ra bên ngôi nhà biệt thự với không gian khoáng đạt, nơi các con vui chơi thỏa thích, gia đình có thể làm tiệc BBQ ngoài trời đón bạn bè... Chị Huyền đã bàn bạc với chồng để sở hữu một ngôi nhà thứ hai. Khu đô thị rộng lớn Halong Marina được chị "chọn mặt gửi vàng" bởi có vị trí trung tâm của Bãi Cháy sát ngay bên Tuần Châu, Hạ Long.

"Tôi chọn Halong Marina là nơi nghỉ dưỡng lúc về già của mình và cũng là nơi quần tụ con cháu, ngay sát bờ vịnh di sản thiên nhiên tuyệt tác", chị Huyền chia sẻ.

Phân khu dân cư cao tầng tại Halong Marina.

Tạo ra một trong không gian sống như nghỉ dưỡng ngay nơi ngắm bình minh đẹp nhất thế giới được xem là niềm tự hào của BIM Land. Halong Marina chính là một hình ảnh thu nhỏ của một thành phố ven biển. Dự án gói gọn những tiện ích đẳng cấp 5 sao trong quy hoạch 248ha. Với đường bờ biển trải dài gần 4km, phân chia 3 bán đảo chính, Halong Marina có thế mạnh trở thành khu đô thị hiện đại sầm uất ngay trong lòng di sản thiên nhiên thế giới.

Dành nhiều tâm huyết cho bán đảo trung tâm, chủ đầu tư BIM Land quy hoạch trục phố đi bộ và quảng trường biển Marina Square - nơi mang hơi thở đặc trưng của tuyến phố La Rambla nổi tiếng của thành phố biển Barcelona. Đây sẽ là nơi diễn ra các sự kiện du lịch, văn hóa và giải trí của thành phố. Dưới bàn tay thiết kế của kiến trúc sư tài ba người Tây Ban Nha - Salvador Perez Arroyo, Halong Marina sẽ trở thành một điểm nhấn kiến trúc bên bờ di sản. Ngoài ra, các tiện ích khác như rạp chiếu phim CGV, khu vui chơi trẻ em Kid Dream, quảng trường biển, trường học quốc tế của Singapore...

Một phân khu của khu đô thị Halong Marina nhìn từ biển vào buổi tối.

Dịch vụ đẳng cấp 5 sao cũng hội tụ nơi đây khi BIM Land hợp tác với đối tác hàng đầu trong giới du lịch, vận hành khách hạn như InterContinental Hotels Group PLC (IHG), The Ascott Limited...

Khu đô thị này có đủ các loại hình bất động sản gồm: chung cư Green Bay, nhà liền kề San Hô, Citadines Marina Halong, nhà phố du lịch Little Vietnam, nhà liền kề nghỉ dưỡng Royal Lotus, biệt thự Pearl Villas... Theo thống kê sơ bộ của chủ đầu tư hiện khu vực Bãi Cháy là một trong những khu vực có mức tăng giá ấn tượng tại thị trường Quảng Ninh.

"Chưa bao giờ thế kiềng 3 chân: di sản - du lịch - địa ốc được hình thành và vững vàng như Hạ Long, Quảng Ninh như hiện nay. Thêm vào đó hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ giúp du lịch và bất động tại đây bùng bổ thời gian tới", đại diện BIM Land nhận định.

Về hạ tầng, với sự phát triển đồng bộ và quy hoạch Quảng Ninh là thành phố thông minh năm 2020, Hạ Long sẽ "lột xác" trong y tế, giáo dục, chính quyền điện tử, giao thông thông minh, tài chính - ngân hàng, thuế... Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Hạ Long và sân bay Vân Đồn đã đưa vào vận hành khiến việc di chuyển được diễn ra dễ dàng hơn rất nhiều so với trước .

Quảng Ninh dù được biết đến như một trong tỉnh thu hút khách du lịch song sản phẩm lưu trú hạng sang chuẩn quốc tế chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Với sự góp mặt của nhiều dự án lớn thời gian qua sẽ giải bài toán cho địa phương.

Bãi biển Marina Bay là một trong những điểm nhấn của đại đô thị Halong Marina.

Halong Marina được phát triển bởi Công ty Bất động sản BIM Land (thuộc Tập đoàn BIM Group) với nhiều dự án quy mô trên thị trường. Mới đây, BIM Land giành chiến thắng ở hạng mục Highly Commended Best Township Landscape Architectural Design, thiết kế cảnh quan khu đô thị đẹp nhất cho khu đô thị Halong Marina tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2019.

Vịnh Hạ Long với vẻ đẹp kỳ vĩ nhiều lần được Unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Hồi tháng 7 năm nay Vịnh Hạ Long còn lọt Top 10 điểm ngắm bình minh đẹp nhất thế giới do MSN (The Microsoft Network) công bố dựa trên bình chọn và đánh giá khách quan của người dùng. Theo bảng xếp hạng Vịnh Hạ Long sánh ngang với các điểm đến nổi tiếng thế giới như cảng Sydney, Australia, thung lũng Monument, Arizona (Mỹ, Snowdon, (xứ Wales), núi Table, Cape Town (Nam Phi)...

Y Nguyên