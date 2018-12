Apple đã rất thành công khi cho ra mắt những chiếc điện thoại được số đông ưa chuộng. Thậm chí, một sản phẩm đời cũ đã qua sử dụng vẫn được nhiều người săn lùng. Cùng điểm danh những model iPhone cũ đang bán chạy trên thị trường Việt.

iPhone 5S – Like new: giá khoảng 4 triệu đồng

iPhone 5S hiện đứng đầu bảng TOP sản phẩm đời cũ bán chạy nhất của Apple và được ghi nhận bởi các nhà bán lẻ di động tại Việt Nam. Ông Lê Tâm – Tổng giám đốc Hệ thống siêu thị di động chính hãng TechOne cho hay “ Dù thị trường công nghệ tương đối ảm đạm những tháng gần đây, nhưng iPhone 5S thì chưa bao giờ hạ nhiệt. Sản phẩm vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng vì thiết kế đẹp, cấu hình tầm trung nhưng chạy ổn định và mức giá hợp túi tiền, dao động 4-5 triệu đồng”.

Một trong những điểm mạnh của iPhone 5S là cấu hình tầm trung với mức giá bình dân nhưng không hề lỗi thời. Chiếc điện thoại này vẫn đem lại sự trải nghiệm mượt mà và camera mang đến những bức ảnh đẹp cho người sử dụng. Ngoài ra, sự ổn định của hệ điều hành và sức bền nói chung cũng là ưu điểm của các sản phẩm iPhone.

iPhone 5 - Like new: giá khoảng 3 triệu đồng

iPhone 5 là sản phẩm tiền nhiệm của iPhone 5S. Trong phân khúc giá khoảng 3 triệu đồng, khách hàng có khá nhiều lựa chọn. Vì với mức giá đó, có nhiều sản phẩm chạy hệ điều hành Android đến từ các thương hiệu khác. Tuy nhiên, do tính ổn định về hệ điều hành mà nhiều người, đặc biệt những người ưa thích sự đơn giản khi sử dụng, đều tin dùng iPhone.

iPhone 5 là sản phẩm tiền nhiệm của iPhone 5S nhưng có giá rẻ hơn.

iPhone 6 - Like New: giá khoảng 8-9 triệu đồng

Việc iPhone 6 được bán ít hơn không phải vì người tiêu dùng Việt không yêu thích, vấn đề chỉ đơn giản nằm ở mức giá. Khách hàng phải trả một số tiền gần gấp đôi iPhone 5S, vì vậy, với mức thu nhập còn hạn chế của phần đông người dùng Việt thì iPhone 6 vẫn còn là "sản phẩm mong ước". Đó là lý do sản phẩm này có doanh số ít hơn iPhone 5S, iPhone 5 một chút.

iPhone 6 vẫn có doanh số đáng mơ ước so với nhiều chiếc smartphone có cùng mức giá của các hãng khác. Với 8-9 triệu đồng, iPhone 6 cũ là sản phẩm gần như hoàn hảo cho người dùng. Nếu bạn cần một sản phẩm đẹp, bền, chạy ổn định, chụp ảnh đẹp thì iPhone 6 là ứng cử viên sáng giá.

iPhone 6 Plus - Like new: 9-10 triệu đồng

Những khách hàng yêu thích màn hình to có thể lựa chọn sử dụng iPhone 6 Plus với mức giá chỉ nhỉnh hơn iPhone 6 một chút. Nhiều người dùng đều đánh giá iPhone 6 Plus cho thời lượng sử dụng pin lâu hơn và chụp ảnh đẹp hơn trên iPhone 6. Ngoài 4 model đang bán chạy trên thì iPhone 4S và 6S, 6S Plus cũng vẫn được nhiều khách hàng mua.

Với mức giá khá rẻ, chỉ khoảng 1,5 triệu đồng, iPhone 4S là một sự lựa chọn tốt cho đối tượng khách hàng có thu nhập thấp. Ưu điểm của 4S là cầm chắc tay, bền, tuy nhiên đôi khi cấu hình không đủ mạnh để update những điểm mới của các hệ điều hành mới và chỉ sử dụng tốt nhất trên iOS 6. Còn riêng iPhone 6S hàng đã qua sử dụng với mức giá tối thiểu khoảng hơn 11 triệu đồng thì sản phẩm được nhiều khách hàng tìm mua.

Khách hàng quan tâm đến giá các sản phẩm kể trên có thể tham khảo thêm tại đây để chọn một sản phẩm vừa ý.

iPhone 6 hay 6S có mức giá cao hơn so với 5 và 5S.

Với tâm lý yêu thích các sản phẩm của Apple nói chung và iPhone nói riêng của người dùng Việt thì những chiếc iPhone đời cũ đã qua sử dụng với mức giá vừa túi tiền là sự lựa chọn thông minh. Tuy nhiên, người dùng cần quan tâm đến nguồn gốc hàng hóa và chế độ bảo hành của sản phẩm để yên tâm sử dụng. Hệ thống siêu thị di động chính hãng TechOne hiện phân phối các sản phẩm trên với chế độ bảo hành "một đổi một trong vòng 6 tháng".

(Nguồn: TechOne)