Thị trường thẻ ngân hàng phát triển mạnh thời gian qua mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, trước tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao bùng phát thời gần đây, cho thấy đã đến lúc mỗi khách hàng nên tự trang bị các kiến thức sử dụng thẻ, để chủ động phòng ngừa rủi ro.

Để đảm bảo an toàn, bên cạnh việc tuân thủ thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng trong quá trình sử dụng, lãnh đạo ngân hàng BIDV lưu ý chủ thẻ một số điểm dưới dây.

- Kiểm tra thông tin trên thẻ khi nhận thẻ để đảm bảo đúng các thông tin như đã đăng ký với ngân hàng về tên, loại thẻ...

- Ký vào dải băng chữ ký tại mặt sau thẻ để thu ngân tại các điểm thanh toán đối chiếu chữ ký này với chữ ký trên hóa đơn khi giao dịch. Trường hợp không ký, khi bị mất thẻ, kẻ gian có thể lợi dụng ký vào để khớp với chữ ký trên hóa đơn, qua mặt người bán hàng.

- Sử dụng dịch vụ tin nhắn thông báo giao dịch để kiểm soát các giao dịch từ thẻ. Dịch vụ này sẽ hỗ trợ bạn phát hiện sớm, kịp thời các giao dịch gian lận không do mình thực hiện. Ngay khi phát hiện giao dịch lạ từ thẻ, bạn nên thông báo cho ngân hàng theo số tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ khóa thẻ và khiếu nại về giao dịch.

- Đối với mã số PIN do ngân hàng cấp, bạn nên nhanh chóng đến máy ATM gần nhất để thực hiện đổi sang số khác ngay khi nhận thẻ. Để có một mã số PIN an toàn, bạn không nên sử dụng các số dễ đoán như ngày sinh, chứng minh thư, biển số xe, số in sẵn trên các giấy tờ nhân thân chứa kèm trong ví, các chuỗi số giống nhau hoặc liên tiếp như 111... hoặc 123… Bạn nên ghi nhớ lại mã số PIN. Trường hợp cần ghi lại, tuyệt đối không lưu trữ để chung với thẻ.

- Chỉ sử dụng thẻ để phục vụ nhu cầu giao dịch cá nhân. Bạn tuyệt đối không nên nhận mở thẻ bằng tên mình, sau đó trao lại cho người khác sử dụng. Theo xu hướng gian lận gần đây, kẻ gian thuê người mở thẻ, sau đó lợi dụng thẻ làm công cụ để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo bất chính, chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm pháp luật.

Hưng Thịnh