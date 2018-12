Phú Quốc là thị trường du lịch trọng điểm của Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2018, hơn 3,7 triệu lượt khách đến Phú Quốc, mang về doanh thu 5.183,6 tỷ đồng. Trong đó, khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng đột biến với tổng cộng 497.221 lượt khách, tăng 72,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Việc tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch Phú Quốc kéo theo nhu cầu lớn dành cho các cơ sở lưu trú cao cấp. Là một trong những dự án mang thương hiệu quốc tế, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được các chuyên gia đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều lợi thế đầu tư.

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được đánh giá là lựa chọn đầu tư có tiềm năng sinh lời tại Phú Quốc.

Vị trí đắc địa

Tọa lạc tại Bãi Trường, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với mặt biển xanh thẳm, cát trắng trải dài cùng hệ sinh thái phong phú.

Từ Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, du khách chỉ mất 7 phút di chuyển đến sân bay quốc tế cũng như kết nối dễ dàng đến các điểm vui chơi, du lịch, giải trí như Thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới, Cáp treo Hòn Thơm, Vườn thú Safari... hay tiếp cận nhanh chóng hoạt động lặn biển ngắm san hô và câu mực đêm thú vị tại Phú Quốc.

"Với vị trí trung tâm, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được dự báo sẽ hấp thụ lượng khách du lịch lớn ngay sau khi đi vào vận hành", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc dự kiến đi vào vận hành vào quý I/2019.

Dự án sẽ vận hành vào quý I/2019 và thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng đã đi vào hoạt động. Như vậy, sau khi xuống tiền, chủ căn hộ có thể đón dòng tiền hồi vốn từ cam kết lợi nhuận mà không phải lo lắng về tiến độ dự án hay đọng vốn đầu tư.

Là dự án nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc sở hữu những tiện ích đẳng cấp trong nội khu như hệ thống bể bơi liên hoàn độc đáo, Sky Bar, Spa, Kids Club... Nằm trong khu tổ hợp Sonasea Villas & Resort đã đi vào hoạt động, du khách còn được thừa hưởng nhiều tiện ích khác như hệ thống nhà hàng ẩm thực Á - Âu, Pool bar, khu vui chơi trẻ em hay phố đi bộ Sonasea Shopping Center đầu tiên tại Phú Quốc.

Kênh đầu tư sinh lời

Chủ đầu tư Best Western Premier Sonasea Phu Quoc cam kết lợi nhuận khoảng 10% một năm và được tặng thêm 20 đêm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao mỗi năm trong 10 năm đầu. Từ năm thứ 11, chủ sở hữu căn hộ sẽ nhận tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận 85/15 với chủ đầu tư từ việc khai thác thực tế.

Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay 60% giá trị căn hộ trong thời hạn 10 năm và ưu đãi lãi suất 0% lên đến 12 tháng đối với khách hàng đầu tư vào Best Western Premier Sonasea Phu Quoc, mang đến cơ hội sở hữu dễ dàng.

Chủ đầu tư uy tín với tiềm lực mạnh

Tập đoàn CEO nằm trong Top 11 nhà phát triển bất động sản uy tín tại Việt Nam với chuỗi các dự án đô thị và nghỉ dưỡng cao cấp trên khắp Việt Nam. Đây cũng là một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất, tiên phong xây dựng và góp phần kiến tạo thiên đường Đảo Ngọc.

Best Western Premier Sonasea Phu Quoc nằm trong khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort do tập đoàn CEO làm chủ đầu tư. Hợp tác cùng các tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như Acccor (Pháp), Best Western (Mỹ), Sonasea Villas & Resort mang đến những sản phẩm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho du khách trong và ngoài nước.

Dự kiến, cuối năm 2018, Tập đoàn CEO sẽ khánh thành khu phố đi bộ giai đoạn 2 (Sonasea Shopping Center 2) thuộc Sonasea Villas & Resort, bổ sung thêm các dịch vụ mới thu hút du khách đến với Đảo Ngọc.

Đơn vị quản lý hàng đầu thế giới

Sở hữu thiết kế mở với 70% các căn hộ có tầm nhìn hướng biển, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc mang đến không gian nghỉ dưỡng tràn ngập thiên nhiên. Toàn bộ nội thất tại các căn hộ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tiện nghi cao cấp dành cho du khách.

Đồng thời, Best Western Premier Sonasea Phu Quoc được quản lý bởi Best Western Premier - thương hiệu cao cấp nhất của Tập đoàn quản lý khách sạn Top 10 thế giới Best Western. Với kinh nghiệm tại 140 quốc gia trên thế giới, Best Western là bảo chứng cho tiềm năng khai thác của Best Western Premier Sonasea Phu Quoc sau khi đi vào đón khách vào quý I/2019.

Huệ Chi