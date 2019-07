Thương hiệu có nhiều dòng sản phẩm đa dạng từ dòng dân dụng dùng trong các hộ gia đình, máy bơm nước ngầm, bơm chìm nước sạch.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Phát vừa ra mắt thị trường dòng máy bơm nước thương hiệu Maxwin, được sản xuất tại một tập đoàn lớn với gần 40 năm kinh nghiệm. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình sản xuất tiên tiến từ châu Âu với công nghệ hiện đại, hệ thống tự động hoá và lập trình PLC.

Máy bơm nước Maxwin sản xuất trên dây truyền hiện đại châu Âu.

Thương hiệu máy bơm nước Maxwin có nhiều dòng sản phẩm đa dạng với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của người Việt.

Nhóm sản phẩm dân dụng

Đây là dòng sản phẩm được sử dụng phổ biến cho các hộ gia đình, vỏ động cơ máy bơm 100% nhôm đúc liền đế sang trọng, đẳng cấp. Nhóm sản phẩm này sử dụng dải điện áp rộng: 160-230V phù hợp cả với những nơi điện áp không ổn định, bảo đảm cho máy hoạt động bền bỉ; vòng bi C&U.

Máy bơm nước dành cho các hộ gia đình.

Nhóm bơm chìm giếng khoan (hoả tiễn)

Thiết bị này sử dụng nhiều ở vùng nông thôn, sử dụng để bơm nước ngầm từ lòng đất để cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu. Vỏ động cơ của sản phẩm được trang bị inox chống gỉ, dây quấn bằng đồng; dải điện áp rộng 160-230V phù hợp với mọi mạng lưới điện.

Máy bơm nước giếng khoan có nhiều ưu điểm.

Nhóm bơm chìm nước thả chìm (chìm nước sạch, chìm nước thải)

Sản phẩm là lựa chọn thích hợp cho nhu cầu bơm liên tục 24/7; được trang bị vỏ động cơ bằng inox 304; dải điện áp rộng 160-230V phù hợp với mọi mạng lưới điện ở Việt Nam. Khả năng chịu nhiệt tốt, được trang bị zơ le nhiệt bảo vệ động cơ, nhiệt độ hoạt động không quá 90 độ C (quá 90 độ C máy sẽ tự dừng). Ngoài ra, ruột bơm được ngâm trong dầu cách điện giúp tản nhiệt nhanh và nâng cao độ an toàn cho người sử dụng.

Máy bơm chìm nước thả chìm có khả năng bơm nước liên tục.

Sắp tới, hãng sẽ cung cấp thêm máy bơm nước năng lượng mặt trời thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng điện quốc gia và cung cấp nước sinh hoạt cho những nơi điện áp thấp và khu vực chưa có điện.

Sản phẩm máy bơm nước Maxwin được kích hoạt bảo hàng điện tử và bảo hành tại trạm ủy quyền. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng. Chi tiết xem trên website: https://maybomnuocso1.vn/

(Nguồn: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Phát)