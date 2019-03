Nằm ở nơi phát triển du lịch, quy hoạch theo mô hình nghỉ dưỡng phức hợp, nằm cạnh casino là những điểm thu hút du khách của dự án.

Tọa lạc tại điểm du lịch nổi tiếng

Ra mắt vào giữa quý I/2019, tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc có diện tích lên đến hơn 85ha tọa lạc tại Bãi Dài (Gành Dầu - Phú Quốc). Đây là một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á do CNN bình chọn.

Phú Quốc cũng là một trong những thị trường du lịch mới tại Việt Nam, với lượng khách đến ngày càng tăng trưởng. Theo số liệu của Sở Du lịch Kiên Giang, trong năm 2018, hòn đảo này đã tiếp đón hơn 4 triệu lượt du khách, vượt 35,8% so với cùng kỳ 2017.

Tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thương mại dịch vụ Grand World Phú Quốc vừa ra mắt vào quý I/2019.

Quy hoạch theo mô hình nghỉ dưỡng phức hợp - "Fully - Intergrated resort"

Grand World Phú Quốc hội tụ những đặc điểm của một tổ hợp hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp. Điểm nổi bật của dự án này là tuyến phố thương mại sầm uất mang ba phong cách kiến trúc đặc trưng, bao gồm khu phố Thượng Hải - The Shanghai, khu phố Đông Dương - The Indochine và khu phố Địa Trung Hải - The Mallorca.

Ba phân khu này sẽ được quy hoạch những ngành hàng khác nhau nhằm đảm bảo tính đa dạng, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu khác nhau cho du khách. Bên cạnh đó, tổ hợp Grand World còn sở hữu hệ thống condotel 3-5 sao và dòng sản phẩm mới mini-hotel, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các phân khúc khách hàng.

Tuyến phố thương mại sầm uất gồm 979 shop thương mại, chia thành 3 phân khu.

Liền kề casino

Grand World nằm trong tổ hợp Corona Resort and Casino Phú Quốc, với Corona Casino là casino đầu tiên tại Việt Nam cho phép người trong nước trải nghiệm.

"Đây là nhân tố thu hút lượng lớn du khách đến Phú Quốc trong tương lai và cũng chính là đòn bẩy nâng cao giá trị bất động sản nghỉ dưỡng liền kề", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Cũng theo chủ đầu tư, các điểm nhấn của Grand World Phú Quốc cũng là đặc điểm chung của các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp trên thế giới, chẳng hạn như Venetian và Bellagio.

Cả hai quần thể nghỉ dưỡng đều trực thuộc các thành phố thu hút đông đảo khách du lịch. Cụ thể, khu nghỉ dưỡng cao cấp như Venetian nằm tại Macau (Trung Quốc) - thành phố thu hút hơn 35 triệu lượt khách tham quan, mua sắm; hay Bellagio tọa lạc tại Las Vegas (Mỹ) - địa điểm đón tiếp hơn 42 triệu lượt du khách trong năm 2018 vừa qua.

Venetian hay Bellagio cũng được quy hoạch để trở thành tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thương mại dịch vụ với các tiện ích công cộng phục vụ cho du khách vui chơi, mua sắm và sử dụng các dịch vụ như đường dạo bộ, nhà hàng, quán bar...

Mỗi tổ hợp nghỉ dưỡng đều có đặc trưng riêng. Venetian tạo dấu ấn bằng phong cách kiến trúc của thành phố cổ Venice (Italy) với ba kênh đào nhân tạo nằm giữa hai tuyến đi bộ dành cho du khách đến tham quan và trải nghiệm. Trong khi đó, Bellagio gây ấn tượng với du khách bằng đài phun nước đặt ngay lối vào chính của khách sạn với những màn trình diễn nghệ thuật nước hàng đêm.

Cuối cùng, cả hai resort đều nằm trong các quần thể casino rộng lớn. Las Vegas và Macau đều là các thành phố có nền kinh tế phụ thuộc vào dịch vụ du lịch, nhà hàng khách sạn và casino. Điều này còn tạo sức bật cho bất động sản khu vực. Giá bất động sản tại Macau liên tục tăng trưởng theo thời gian và nổi bật là trong 8 tháng đầu năm 2018 đã tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2017.

"Phát triển theo mô hình tương đồng, Phú Quốc, với tổ hợp nghỉ dưỡng Grand World là trọng tâm, được kỳ vọng sẽ trở thành lực hút hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Lộc An