Amazon Prime Day 2019 sẽ chính thức bắt đầu lúc 14h ngày 15/7 và kết thúc vào lúc 13h59 ngày 16/7. Chương trình giảm giá 48 giờ dự kiến sẽ là một trong những sự kiện mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm.

Để lên kế hoạch cho sự kiện lớn trong tháng 7 này, bạn có thể đăng ký thành viên Amazon Prime, tìm hiểu về sự kiện Prime Day năm trước, xem một số mẹo và thủ thuật hữu ích để biết cách tiết kiệm nhiều tiền hơn.

Amazon Prime Day - sự kiện giảm giá lớn vào mùa hè

Prime Day là một sự kiện giảm giá lớn diễn ra vào mùa hè mỗi năm dành riêng cho thành viên Prime của Amazon. Sự kiện này bắt đầu từ năm 2015, khi Amazon tổ chức một đợt giảm giá mạnh để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20. Kể từ đó đến nay, Prime Day đã phát triển thành một sự kiện mua sắm lớn với phong cách riêng, cùng mức giảm giá mạnh cho tất cả sản phẩm trên toàn hệ thống.

Prime Day và Whole Foods

Năm ngoái, Prime Day đã mở rộng việc giảm giá trên các thiết bị điện tử sang giảm giá trên chuỗi siêu thị Whole Foods Market do Amazon sở hữu. Giảm giá bao gồm các mặt hàng thực phẩm thông dụng và cho người lần đầu sử dụng dịch vụ giao hàng Prime Now.

Amazon cũng cung cấp 10 USD vào thẻ tín dụng Amazon để sử dụng vào ngày Prime Day dành cho những thành viên đã chi 10 USD tại Whole Foods. Những người sử dụng thẻ tín dụng Amazon cũng nhận gấp đôi điểm thưởng khi họ sử dụng thẻ của mình tại Whole Foods, suốt tuần lễ giảm giá.

Dự kiến năm nay Prime Day sẽ có thêm nhiều mặt hàng giảm giá và các chương trình khuyến mãi với thẻ phần thưởng Amazon (Amazon Rewards Card) và Prime Now.

Điểm mới trong sự kiện Amazon Prime Day 2019

2019 là ngày Prime Day có thời gian diễn ra dài nhất từ trước đến nay. Những người mua hàng trên Whole Foods có thể được giảm giá đối với các mặt hàng nhất định. Sự kiện ra mắt các mặt hàng mới, những sản phẩm phiên bản đặc biệt từ hàng trăm nhãn hàng và thương hiệu đáng tin cậy.

Đội ngũ kỹ thuật Amazon đã cải thiện hệ thống nhằm mang những ưu đãi tốt nhất cho khách hàng. Các ưu đãi này có thể bao gồm những sản phẩm của Apple, Amazon, và nhiều hơn thế.

Những ưu đãi tốt nhất Prime Day

Amazon giảm giá nhiều mặt hàng trong suốt Prime Day, nhưng những ưu đãi thú vị thường là các sản phẩm của Amazon như Kindle, Echo, Echo Dot, Fire TV, Ring Doorbell hoặc Fire Tablet.

Ngoài ra, những trò chơi video, máy chơi game, các phụ kiện liên quan đến game, TV 4K, thiết bị điện tử khác, quần áo, thiết bị ngoài trời, sản phẩm dành cho trẻ... được bán với giá ưu đãi dịp này.

Bạn cũng có thể mong đợi những ưu đãi tại các cửa hàng của Whole Foods. Năm ngoái, thành viên Prime chi tiêu từ 10 USD trở lên cho các sản phẩm trong cửa hàng này, đã được nhận lại 10 USD vào thẻ tín dụng Amazon, để sử dụng trong ngày Prime Day.

Lightning Deals (ưu đãi nhanh) vào ngày Amazon Prime Day

Lightning Deals là những ưu đãi nhanh có sẵn thông qua trang "Today’s Deals" của Amazon. Tuy nhiên, vào ngày Prime Day, tất cả ưu đãi Lightning Deals chỉ dành riêng cho thành viên Prime. Các ưu đãi này sẽ chỉ hiển thị trong một khoảng thời gian ngắn. Vì vậy, bạn cần phải nhanh tay để ‘săn’ được những ưu đãi đặc biệt này.

Do thời gian hiển thị những ưu đãi Lightning Deals vào ngày Prime Day khá đặc biệt, bạn nên xem chúng trước khi bắt đầu. Để nhận thông báo trên điện thoại khi Lightning Deal bắt đầu có hiệu lực, bạn hãy tải, cài đặt ứng dụng Amazon trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn và bật thông báo.

Dịch vụ giao hàng trong một ngày của Amazon Prime

Amazon vừa công bố kế hoạch cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí trong một ngày cho phần lớn đơn hàng của thành viên Prime. Để đạt được điều này, đại diện Amazon cho biết đã lên kế hoạch đầu tư 800 triệu USD vào quý II/2019 và tiếp tục mở rộng mạng lưới hậu cần (logistics) của mình.

Amazon đang cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí trong 2 ngày (free 2 - day shipping) cho tất cả thành viên Prime và cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí trong một ngày, cùng ngày đối với một số mặt hàng nhất định. Kế hoạch tương lai của Amazon bao gồm tăng thêm các địa điểm và những sản phẩm có sẵn để dịch vụ giao hàng miễn phí trong một ngày, thay thế cho dịch vụ vận chuyển Prime 2 ngày tiêu chuẩn.

Cách mua Amazon Prime Day tại Việt Nam

Theo chính sách ship hàng trên Amazon, Việt Nam không nằm trong danh sách 100 quốc gia được ship các mặt hàng từ Mỹ được bán tại website, mà chỉ được ship thẳng về Việt Nam một số sản phẩm như sách.

Việc đặt hàng qua các đầu mối trung gian tại Việt Nam không cần có tài khoản thanh toán quốc tế được đảm bảo hàng hóa, nhưng giá thành cao hơn vì phải thêm tiền công, chênh lệch tỷ giá cho người mua hộ. Đây chỉ là dịch vụ tự do, không phải từ những nhà phân phối chính thức, vì vậy độ uy tín, đảm bảo không hoàn toàn. Nhiều người nhận đặt hàng không chịu giải quyết các khiếu nại liên quan tới kích cỡ, hàng hỏng... Ngoài ra, dịch vụ này hay phát sinh chi phí khi về Việt Nam (số cân bị tăng bất thường, tỷ giá ngoại tệ bị tính cao). Do không kê khai hải quan, không đóng thuế nên đây cũng được liệt kê là hình thức không hợp pháp.

Cách đơn giản để người tiêu dùng mua hàng Mỹ là có thể tìm đến Fado.vn - một trong những công ty tiên phong hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới. Công ty sẽ giúp người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận, nhập khẩu trực tiếp, đơn giản, thuận tiện với hàng tỷ sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới một cách chính thống.

Website thương mại điện tử này kết nối hơn 4 tỷ sản phẩm từ Amazon Mỹ, Đức, Nhật Bản, luôn cập nhật nhanh chóng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ nhiều nước. Website với giao diện tiếng Việt thân thiện, dễ sử dụng, thông tin sản phẩm bao gồm cả mức giá trọn gói về Việt Nam (đã có thuế, phí), giúp người dùng cân đối ngân sách, tính toán thời gian mua hàng hợp lý.

Ngoài ra, Fado tính hợp nhiều tính năng giúp người mua cân nhắc được giá hợp lý nhất như đồ lịch sử giá hiển thị ngay trên từ sản phẩm giúp bạn đánh giá độ hot của khuyến mãi. Chức năng thay bạn canh sale, báo cho bạn mua đúng thời điểm giá giảm như kỳ vọng.

Hệ thống dự đoán tự động thông minh thông báo thời gian dự kiến giao hàng chính xác nhất đến từng sản phẩm trước khi đặt hàng. Sau khi đặt hàng, bạn sẽ được cập nhật liên tục hành trình đơn hàng. Xem thêm hướng dẫn về cách thức đăng ký, đặt hàng và thanh toán trên Fado.vn tại đây.

Hiện trong danh mục của Fado, Prime Day tại Amazon Mỹ có gần 1.500 mặt hàng được cập nhật, giá dao động 25 - 50 USD. Tại Amazon Nhật Bản có 2.678 sản phẩm với giá từ dưới 1.500 Yên (308.000 đồng) đến trên 30.000 Yên (hơn 61,6 triệu đồng). Nếu muốn săn hàng tại Amazon Đức, bạn có thể lựa chọn trong hơn 1.723 sản phẩm với mức giá từ 50 USD đến trên 2.000 USD.

Đại diện Fado cho biết, năm 2018 sự kiện Prime Day trên website này thu hút đông đảo khách hàng nhờ mức giá tốt. Một số thiết bị công nghệ cũng giảm mạnh, ví dụ như TV Sony 4K UltraHD giảm còn 2.000 USD (giá gốc 2.500 USD), loa di động Bose SoundTouch 10 bán với giá 179 USD (giá gốc 199 USD).

Đồng hành cùng một trong những chương trình mua sắm lớn nhất thế giới, Fado cũng tung ra chương trình khuyến mãi lớn từ ngày 10 đến 17/7, với "Vòng xoay may mắn - Quay đi chờ chi".

Theo đó, khách hàng đăng nhập vào hệ thống để có 2 lượt quay may mắn trong ngày. Tiến hành quay thưởng ở vòng tròn may mắn, khách hàng đăng nhập và nhấn vào nút 'Quay' để khởi động. Phần thưởng mà khách hàng nhận được sẽ tương ứng với ô kết quả của vòng quay dừng lại tại đó. Cuối cùng, khách hàng bấm xem lại và sử dụng giải thưởng bằng cách chọn 'Quà đạt được'.

Ngoài 2 lượt quay sẵn có, nếu muốn tiếp tục thử vận may, người dùng chỉ cần chia sẻ sự kiện công khai trên Facebook, đánh hastag #Fado, #Primeday hoặc mời bạn bè cùng chơi. Việc chia sẻ công khai được tính thêm một lượt.

Không chỉ tham gia miễn phí, vòng quay may mắn còn mang đến cơ hội trúng thưởng 100%. Phiếu mua sắm tại Fado có giá trị 50.000 đồng - 500.000 đồng, sẽ được Fado gửi trực tiếp đến người chơi. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt như 7 loa Doss trị giá hơn 700.000 đồng, 100 phần quà mỗi phần quà là một bộ hộp nhựa cao cấp Lock & lock trị giá 300.000 đồng.

