Đại diện chủ đầu tư dự án The Garden Hill cho biết, người mua nhà luôn mong muốn tìm một nơi an cư thích hợp, có giá trị bền vững đồng thời hạn chế tối thiểu các rủi ro về mặt tài chính. Dự án The Garden Hill tọa lạc tại số 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2 hội tụ đầy đủ các ưu điểm trên.

Tòa căn hộ The Garden Hill về đêm.

Vị trí trung tâm

The Garden Hill nằm ngay tâm điểm phía Tây Hà Nội - khu vực có tốc độ phát triển nhanh trong nhiều năm qua, kết nối với 2 tuyến đường huyết mạch của Thủ đô là Phạm Hùng (Mỹ Đình) và Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy) với tầm nhìn rộng thoáng.

Cư dân sinh sống tại The Garden Hill dễ dàng khi tham gia giao thông cũng như tiếp cận với các tiện ích trong khu vực như bệnh viện, trường học, khu trung tâm thương mại. Cư dân chỉ mất 5-10 phút lái xe tới Trung tâm hội nghị Quốc gia, Đại học Quốc gia, Bệnh viện 19/8, Công viên hồ điều hòa CV1 42,9ha, Đại học Thương mại, Siêu thị Big C, Siêu thị Metro; hệ thống trường học chất lượng cao: Lê Quý Đôn, Lomonoxop, Đoàn Thị Điểm… Vị trí đắc địa này mang lại giá trị cao cho các căn hộ chung cư của The Garden Hill.

Tiềm năng gia tăng giá trị

Ngoài vị trí đắc địa, các căn hộ tại dự án chung cư cao cấp The Garden Hill còn có tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Nằm tại khu vực được định hướng phát triển trở thành trung tâm hành chính kinh tế của cả nước quy tụ nhiều trụ sở các bộ ngành, dự án cao cấp với hạ tầng đẹp kéo theo việc tăng mật độ dân cư, mang đến hàng loạt các cơ hội về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực, dịch vụ.

"Nhờ tiềm năng phát triển này, chung cư cao cấp The Garden Hill thu hút nhiều khách hàng mua nhà cũng như các công ty đầu tư, kinh doanh khác xúc tiến triển khai thuê mặt bằng thương mại tại dự án", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tiện ích hiện đại

Không chỉ thừa hưởng toàn bộ cơ sở hạ tầng được quy hoạch hoàn thiện của khu đô thị mới Mỹ Đình 2, cư dân The Garden Hill hưởng đầy đủ các dịch vụ tiện ích như khu trung tâm thương mại, 12 thang máy tốc độ cao, khu văn phòng hạng A, khu để xe gồm 2 tầng hầm có tổng diện tích 7.710 m2 với hệ thống quản lý phân luồng thông minh. Kèm theo là phòng tập gym, vườn dạo, quán cà phê trên tầng 6, khu vui chơi giải trí trẻ em…

375 căn hộ với diện tích từ 57,8 m2 đến 110 m2 tại The Garden Hill là sự kết hợp giữa kiến trúc tinh tế hiện đại cùng các thiết bị sang trọng, tạo ra một môi trường sống cao cấp nhưng vẫn đảm bảo không gian ấm áp, trong lành và hài hòa với thiên nhiên. Xung quanh căn hộ được bố trí cây xanh hợp lý mang đến một bầu không khí trong lành, giúp phát triển cả thể chất lẫn tinh thần cho các thế hệ sinh sống tại đây.

Chính sách bán hàng linh hoạt

Khách mua nhà có thể an tâm bởi dự án được bảo lãnh tài chính bởi ngân hàng Liên Việt Postbank. Các rủi ro khi mua căn hộ được giảm đến mức thấp nhất, khách mua nhà còn được nhận nhà trong quý I/2018.

The Garden Hill xây dựng trên tổng diện tích đất 4.224 m2, gồm 2 khối nhà 29 tầng và 25 tầng. Khối đế 5 tầng chung, trong đó tầng 1-2 là trung tâm thương mại, tầng 3-4 là văn phòng cho thuê, tầng 5 là trụ sở của BID Việt Nam. Dự án được quản lý vận hành bởi Tập đoàn Savills danh tiếng, JCM (Nhật Bản) quản lý và giám sát chất lượng công trình.

Chung cư The Garden Hill đang có giá bán từ 28,5 triệu đồng một m2, bao gồm VAT. Ngày 11/12, chủ đầu tư sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu dự án tại văn phòng bán hàng 99 Trần Bình. Khách hàng đặt mua sẽ nhận ngay nhiều ưu đãi như iPhone 7, ưu đãi chiết khấu 3,5% cho 30 khách hàng đầu tiên. Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà có giá trị lên tới 200 triệu đồng.

Huệ Chi